Папа римский во время воскресной проповеди вспомнил о жителях восточной Украины 21.04.2019, 16:01

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Понтифик отметил необходимость гуманитарных инициатив, направленных на достижение мира на Донбассе.

Во время пасхальной проповеди в Ватикане 21 апреля папа римский Франциск упомянул жителей востока Украины.

Об этом сообщает "ВВС Україна".

"Пусть эта Пасха принесет удовольствие для жителей восточной Украины, страдающих от продолжающегося конфликта. ...Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, которые направлены на достижение долговременного мира", – сказал папа римский.

Франциск также упомянул в своей проповеди о других конфликтах, в том числе в Сирии, Ливии, Израиле и Палестине, Судане и Южном Судане, Камеруне, Буркина-Фасо. Папа римский также осудил взрывы в Шри-Ланке.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

В связи с боевыми действиями на Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация.