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Папа римский Франциск осудил нападения в Шри-Ланке

  • 21.04.2019, 15:23

Понтифик выразил солидарность с христианской общиной Шри-Ланки.

Папа римский Франциск осудил нападения на три церкви и четыре отеля в Шри-Ланке, жертвами которых стали не менее 138 человек. Понтифик назвал эти нападения жестоким насилием и выразил свою солидарность с христианской общиной Шри-Ланки, которая сегодня отмечает Пасху.

Всего через час после новости о предыдущем взрыве, поступило сообщение ещё об одном взрыве. Мировые СМИ пишут, что речь идёт "по крайней мере, о восьми взрывах" в Коломбо и других городах страны.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате шести взрывов в храмах и гостиницах Шри-Ланки превысило 180, около пятисот человек получили ранения, сообщил ланкийский телеканал News 1st.

Пресс-служба президента Шри-Ланки объявила, что глава государства ввёл комендантский час на всей территории страны на ближайшие 12 часов. Пасхальные богослужения отменены.


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