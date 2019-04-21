В Северной Македонии завершилось голосование на президентских выборах 21.04.2019, 21:22

Явка избирателей по состоянию на 18:00 по Минску составила 35,13%.

Голосование на первых выборах президента Северной Македонии официально завершилось в воскресенье в 19:00 по местному времени (20:00 по Минску). Первые результаты волеизъявления граждан станут известны ближе к полуночи, официальные итоги будут объявлены в понедельник, передает ТАСС.

Согласно информации Государственной избирательной комиссии (ГИК), явка избирателей по состоянию на 17:00 (18:00 по Минску) составила 35,13%.

По данным ГИК, голосование на избирательных участках по всей стране проходило в спокойной атмосфере. В течение дня отмечались лишь незначительные нарушения, которые не повлияли на ход избирательного процесса.

Правом избирательного голоса в Северной Македонии могли воспользоваться более 1,8 млн граждан, которые должны были выбрать одного из трех кандидатов на пост главы государства. В их число входят кандидат от правящего "Социал-демократического союза Македонии" Стево Пендаровски, Гордана Силяновска-Давкова от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" и поддерживаемый "Альянсом албанцев" и Движением "Беса" Блерим Река.