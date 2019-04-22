Навальный: Всех с честными выборами - редкой штукой на территории бывшего СССР 6 22.04.2019, 9:35

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Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный после прошедших в Украине выборов пожелал украинцам процветания.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный поздравил украинцев с честными выборами. Об этом он написал в своем Twitter вечером 21 апреля.

"Поздравляю Украину и украинцев. Тех, чей кандидат выиграл – с победой. Тех, чей проиграл – с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всех с честными выборами – редкой штукой на территории бывшего СССР. Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо", – заявил Навальный.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. На пост главы государства претендуют шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Согласно данным "Национального экзит-полла 2019", который провели Киевский международный институт социологии, Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова, за Зеленского проголосовали 73% респондентов, за Порошенко – 25,5%.

Последний после объявления предварительных данных "Национального экзит-полла" сказал, что в следующем месяце оставит пост главы государства, но не уйдет из политики. Зеленский сообщил, что Порошенко поздравил его с победой.

По результатам обработки 90,1% протоколов, Зеленский набрал 73,16% голосов, Порошенко – 24,5%.