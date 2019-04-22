И белорусам пора 8 22.04.2019, 9:41

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Фото: bymedia

Везде происходит смена. Везде меняются и появляются новые лица.

Известный предприниматель Виктор Горбачев после выборов в Украине на сайте gazetaby.com рассуждает про СССР и Беларусь.

Мысли вслух. Или, по следам выборов в Украине. При чем тут СССР и Беларусь? При чем тут выборы в Украине и их итоги?

Вы не поверите. Однако. Мы — единственная страна из бывших республик СССР (а их было 15), где не менялся президент. Понимаете? С момента развала СССР. Вот уже как почти три десятка лет прошло, а у нас один и тот же у руля. Везде были смены — или передача власти честными избирательными кампаниями, или передача по наследству, или в результате «цветных» или других революций, или в результате смертельного исхода.

Но везде происходила смена. Везде менялись и появлялись новые лица.

И только мы стоим. И только мы — сопротивляемся и не желаем менять лица. Один-одинешенек и держится, наш несменяемый президент. Не хочет отрываться от СССР, уходя от той жизни и методов управления. Мы так там и остались. Вместе с ним.

Мы отстали на многие годы в развитии, причем, не только от европейских стран, а уже и от соседних, бывших или нет «братских».

И да, не вина в этом лишь только несменяемого и единственного. Мы! И только мы сами в этом виноваты. Ибо — наша хата с краю. И это уже не просто «смешно» и обидно — это страшно! На задворках истории плетемся.

Что оставим детям и внукам? То, что узкая группа лиц оставит своим все, что надо — это факт. А что оставит своим потомкам большинство? Допотопный век?

Тридцать лет назад мы тыкали пальцем в «нищую и убогую» Польшу, а сегодня можем только мечтать о такой жизни. Хорошо, Польша не из тех пятнадцати республик. Ну, тогда посмотрим на страны Балтии. Да и Украину, с ее уже шестым президентом.

А мы все радуемся стабильности. Придуманной, надуманной и нарисованной. И все стремимся к цифре «по 500».

Хотим движения вперед? Тогда — свежести, обновления. Без этого — только коров отмывать и будем.