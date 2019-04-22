Леонид Невзлин: Я буду помогать выводить на чистую воду обнаглевшую «элиту» путинизма 22.04.2019, 10:38

Леонид Невзлин

Известный бизнесмен и общественный деятель сделал программное заявление.

В своем аккаунте в Фейсбуке Леонид Невзлин написал:

- Дорогие друзья. По сложившейся за 16 лет жизни вне России традиции, я не первый раз (надеюсь последний, хотя нельзя зарекаться) прекращаю свою «писанину» в Телеграме и Фейсбуке на неопределённый срок.

Считаю эту деятельность далее бессмысленной и малоэффективной. Во всяком случае для меня.

Интересы моей страны — Израиля - и цивилизованных стран Запада для меня существенно важнее, чем попытка помочь вам разобраться в происходящем, исходя из моих простых либеральных взглядов и критериев.

Я, конечно, буду бороться за освобождение Алексея Пичугина и восстановление справедливости по делу ЮКОСа. Я буду помогать Западу правильно оценивать риски от мафиозного «путинского» государства, с его беспределом во всём.

Но поскольку моя позиция по невозвращению в Россию не изменилась, я не буду вам больше досаждать. Пример Украины лишний раз показал мне, что убедить или переубедить людей, потерявших способность думать и оценивать происходящее - не моя задача.

Я человек русской культуры, гордый еврей и русофил в то же время - не нахожу реального отклика в ваших душах.

Я буду помогать всем честным людям выводить на чистую воду обнаглевшую «элиту» путинизма, я буду мешать власть предержащим и их пособникам всех мастей жить и хранить средства на Западе любым возможным путём. В отношении преступной клики «семейных», питерских и их помощников я добиваюсь одного: трибунала в демократической России будущего, международного трибунала, возвращения ворованных у российского народа средств и реальных сроков осуждения преступникам.

Эта деятельность как была, так и будет открыта для общественности.

В этом году мне исполняется 60 лет, достаточное основание, чтобы перераспределить свои усилия на более эффективные задачи, чем разъяснение своих позиций российской маргинальной и продажной элите.

Извините и спасибо за внимание и отдельные полезные дискуссии. Оставляю за собой право выражать своё мнение по событиям в России и вокруг неё через свободные медиа в свободном мире, и иногда через квазисвободные в России.

Живите счастливо, не оставляйте надежд на будущее.

Хотя, вы маргиналы, господа.

Вы не можете жить без ощущения, что Россия это центр жизни и всего мира. Она центр, конечно, за железным занавесом, красными флажками вдоль границ, сталинизмом и прочими измами. Коррумпированная, бандитская помойка.

С безнадёжно нищающим и безвольным народом.

Вам удалось сделать все великие антиутопии жалкой пародией на ту страну, которую вы построили и «развиваете».

Как по классику, «Верной дорогой идёте, товарищи». Уже скоро дойдёте.

Прошу прощения тех немногих единомышленников, чьи надежды на мою публичную активность в России я не оправдал.

Наше с вами будущее в делах.

Слова себя исчерпали.

Берегите себя во имя вашего будущего и будущего ваших детей.

Извините за внимание.

Леонид Невзлин