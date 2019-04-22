Какой будет погода на неделе 1 22.04.2019, 11:27

В ближайшее время в нашу страну придет практически летняя погода.

Синоптики обещают температуру до +27, а также первые грозы, пишет belmir.by.

Во вторник 23 апреля ночью +2..+8, местами 0..+1, днем +16..+21. Без осадков. Днем местами по западу усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В среду 24 апреля ночью +2..+8, в отдельных районах -12..+1, днем +16..+21. Без осадков. Днем местами в Брестской и Гродненской областях усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В четверг 25 апреля ночью +3..+10, днем +18..+24. Преимущественно без осадков.

В пятницу 26 апреля ночью +5..+11, по западу до +13, днем +20..+27. В основном без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по западу кратковременные дожди, возможны грозы.

В субботу 27 апреля ночью +7..+14, днем +18..+25. Местами, преимущественно по западной половине, кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье 28 апреля ночью +7..+12, днем +15..+22, кое-где +23..+25. Местами кратковременные дожди и грозы.