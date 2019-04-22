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В Северной Македонии будет второй тур выборов президента

  • 22.04.2019, 12:51

Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия страны.

Первые результаты президентских выборов в Северной Македонии показали, что прозападный кандидат Стево Пендаровски лидирует в первом туре выборов с 45% голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Его главная соперница, кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова, на втором месте с 41% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные результаты после подсчета 57% голосов.

Блерим Ричка, кандидат от второй по величине албанской партии, занял третье место с 11,7% подсчитанных голосов.

Пендаровски в своей кампании делал акцент на интеграции страны в НАТО и ЕС. Силяновска-Давкова выступает против соглашения с Грецией о переименовании страны и во время предвыборных выступлений заявляла, что сделает все, чтобы пересмотреть соглашение.

Пендаровски и Сильяновска-Давкова встретятся во втором туре выборов 5 мая.

Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия страны на Северную Македонию.


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