В Северной Македонии будет второй тур выборов президента
- 22.04.2019, 12:51
Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия страны.
Первые результаты президентских выборов в Северной Македонии показали, что прозападный кандидат Стево Пендаровски лидирует в первом туре выборов с 45% голосов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Его главная соперница, кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова, на втором месте с 41% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные результаты после подсчета 57% голосов.
Блерим Ричка, кандидат от второй по величине албанской партии, занял третье место с 11,7% подсчитанных голосов.
Пендаровски в своей кампании делал акцент на интеграции страны в НАТО и ЕС. Силяновска-Давкова выступает против соглашения с Грецией о переименовании страны и во время предвыборных выступлений заявляла, что сделает все, чтобы пересмотреть соглашение.
Пендаровски и Сильяновска-Давкова встретятся во втором туре выборов 5 мая.
Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия страны на Северную Македонию.