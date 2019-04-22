Песков прокомментировал поставки некачественной нефти в Беларусь 5 22.04.2019, 16:29

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Дмитрий Песков

Российская «Транснефть» признает факт поставки некачественной нефти.

Путин и Лукашенко не ведут переговоры из-за транспортировки якобы некачественной российской нефти через Беларусь, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет», — заявил Песков, комментируя сообщение об ухудшении качества топлива в нефтепроводе.

19 апреля в «Белнефтехиме» сообщили, что качество российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», испортилось. Отмечалось, что содержание хлорорганических соединений в топливе превысило в десятки раз предельные значения по стандарту, из-за чего вышло из строя дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ.

Российская «Транснефть» письменно признала факт поставки некачественной нефти в Беларусь. В настоящее время стороны обсуждают технические и компенсационные вопросы.