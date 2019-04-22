Геннадий Федынич: Я ни перед кем не прогибался и прогибаться не собираюсь 2 22.04.2019, 16:43

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Геннадий Федынич

Лидера независимого профсоюза РЭП вызывают в РУВД Центрального района Минска.

23 апреля в 14.00 в РУВД Центрального района Минска состоится рассмотрение протокола лидера независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича об административном правонарушении (часть 1 статьи 17.3 КоАП), пишет praca-by.info.

30 марта Геннадия Федынича задержали двое сотрудников милиции и отвезли на освидетельствование. Дыхание в трубку показало то ли 1,3, то ли 1,5 промилле, однако взять на кровь для более точного анализа медики отказались. А уже 3 апреля ему вынесен первый выговор за нарушение режима отбывания «домашней химии».

Однако первым предупреждением инцидент, как оказалось, не исчерпан. Рассказывает Геннадий Федынич:

– История с моим задержанием получила продолжение: 7 апреля, в воскресенье, мне позвонили по мобильному телефону. Звонивший назвался участковым и предложил проехать на улицу Орловскую для составления протокола об административном правонарушении. Я ответил, что не знаю с кем говорю, а если бы и знал – мне запрещено в выходные дни покидать пределы своего жилища. И предложил: если есть у него желание, пусть приезжает ко мне домой.

К двум часам участковый, старший лейтенант Евгений Иванович, был у меня в квартире. Он сообщил, что ему поручено составить протокол об административном правонарушении, а именно о моем «нахождении в состоянии алкогольного опьянения» в общественном месте. При этом в понедельник истекал 10-дневный срок, отпущенный законом на его составление. Мой вопрос о том, каким образом он планирует составлять протокол задним числом, не участвуя в моем задержании, остался без ответа. Мне также не объяснили, почему милиция не составила протокол еще 30 марта, во время задержания, если считала это необходимым.

Участковый составил протокол, с которым я, естественно, не согласился. При задержании меня видели соседи, с которыми я разговаривал. Более того, сама милиция и отвозила меня к метро – повезли бы меня в общественное место в пьяном состоянии? Милиция никаких претензий мне не предъявляла. Судя по всему, команда составить на меня протокол поступила позже, - отметил Геннадий Федынич.

Лидер профсоюза направил заявление на имя начальника УВД Центрального района Минска Артура Шахлая с просьбой обеспечить его права, участие адвоката и открытый административный процесс. Начальник РУВД сообщил, что вызовет адвоката Наталью Мицкевич, однако про открытость процесса в ответе ничего не сказано.

– Понятно, что идет попытка дискредитации меня, но я ни перед кем не прогибался и прогибаться не собираюсь. Я уверен, что давление на меня будет только усиливаться, о чем свидетельствуют такие необдуманные решения, - резюмировал Геннадий Федынич.