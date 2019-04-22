Инаугурация Зеленского: как и когда новоизбранный президент Украины вступит в должность 2 22.04.2019, 17:22

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Что говорит Конституция Украины.

Инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов президентских выборов. До 1 мая включительно Центральная избирательная комиссия должна установить официальные результаты, через три дня - официально обнародовать их в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере". Таким образом, инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня, пишет zn.ua.

Согласно Конституции Украины, приведение президента к присяге осуществляет глава Конституционного Суда (КС). Заседание, на котором дает присягу новоизбранный президент, проводится в сессионном зале Верховной Рады. День определяется решением депутатов по представлению главы Рады. Депутаты также могут изменить место церемонии вступления в должность.

Торжественное заседание открывает глава Рады, исполняется государственный гимн. Глава Рады сообщает о присутствующих на заседании лицах и предоставляет слово главе ЦИК для объявления результатов выборов. Президента приглашают к трибуне, вручают ему текст присяги украинскому народу, содержание которой определено Конституцией. Новоизбранный глава государства, положив правую руку на Конституцию и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие провозглашает присягу, подписывает ее и передает главе КС.

Глава КС объявляет, что новоизбранный президент принес присягу украинскому народу и вступил в должность. Затем он передает главе Верховной Рады текст присяги, подписанной президентом. Тем временем глава ЦИК вручает новоизбранному президенту соответствующее удостоверение, а глава КС – официальные символы власти.

Затем президент провозглашает обращение к народу с трибуны Рады. После обращения он занимает место в сессионном зале у флага штандарта президента. Глава парламента закрывает заседание, исполняется гимн Украины. В этот день Рада не рассматривает другие вопросы.

Глава парламента Андрей Парубий уже заявил о том, что Верховная Рада назначит инаугурацию новоизбранного президента после консультаций с его командой в предусмотренный законодательством срок.