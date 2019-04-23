Активистка инициативы «Наше право» задала жесткие вопросы Лукашенко 4 23.04.2019, 9:42

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Ліяна Шуба

Мать осужденного за наркотики раскритиковала диктатора в открытом обращении.

Жительница Жлобина Лиана Шуба - активистка инициативы «Наше право» (объединяет родственников осужденных за наркотики) обратилась с открытым письмом к Лукашенко, где она критикует высказывания правителя Беларуси, сообщает «Гомельская весна».

Лиана Шуба - мать осужденного за наркотики на 9 лет колонии Александра Шубы (ст. 328 УК РБ). Активно борется за изменения в законодательство по отношению к оборота наркотиков, принимала участие в голодовке протеста родственников осужденных за наркотики в апреле 2018 года.

«Не единожды родные осужденных за наркотики, и лично, и коллективно, обращались к вам с просьбой о приеме. И с завидным постоянством получали из вашей администрации отказы. Поэтому я решила обратиться к вам в интернете.

Вы сказали, что «за наркотики никакой амнистии не будет». В послании «национальному собранию» и народу страны вы акцентировали внимание на том, что больше всего преступлений совершается в состоянии наркотического и алкогольного опьянения: «Это беда на дорогах. У нас каждый наркоман имеет два автомобиля, особенно кто производит и распространяет. Это не бедные люди. Нанюхались, накололись - поехали, совершили преступление. Погибли люди».

В стране около 9 тысяч официально зарегистрированных наркоманов. По утверждению наркологов, наркомания – латентное явление. Эту цифру стоит умножать на 10, чтобы представить себе масштаб проблемы. То есть, 90 тысяч наркоманов. Вопрос: как наркоман получает права, как он проходит регулярный медосмотр для водителей? Вы подозреваете медиков и сотрудников Госавтоинспекции в непрофессионализме? Как они допускают ситуацию, что на дорогах нашей родины разъезжает автопарк из 90 тысяч автомобилей, управляемых нанюхавшимися и наколовшимися наркоманами? И еще один вопрос, вы интересовались статистикой ДТП? Уж простите, не нашла более свежей – только до 2017 года.

Продолжу. Далее о наркоманах ваши слова: «Я уже не говорю про генофонд: кто родится и кому растить потом этих детей, лечить их? Вы представляете, какой пласт?»

Вы 4 года назад высказались, чтобы осужденные по 328 статье «смерти просили», теперь настраиваете все общество на то, что они должны на самом деле умереть, чтобы, не дай Бог, у них не родились ущербные дети? А как же наша совершенная пенитенциарная система? Она ведь так успешно исправляет осужденных! В ИК – исправительных колониях – созданы достойные условия для жизни, труда, обучения и саморазвития осужденных. И Департамент исполнения наказания делится опытом исправления преступников со своими зарубежными коллегами. Значит, исправит и наших наркоманов, за десять-то лет! Или вы сомневаетесь в профессионализме сотрудников ДИНа? Зачем нам тогда этот Департамент?

Не сомневаетесь? Тогда не возлагайте на себя функции Бога. Это его, Божий, промысел – быть ли у кого бы то ни было детям, и какими им быть. Ведь каждый ребенок в нашей синеокой державе – КАЖДЫЙ – ходит в ясли, садик, школу или гимназию, лицей или колледж, кружок или секцию, в школу искусств или турпоход. Пока его родители пекут хлеб, варят сталь, разоблачают и перевоспитывают преступников, водят поезда, тушат пожары, шьют форму силовикам, доят коров, собирают МАЗЫ, снимают кино, строят дома. Не у всех родителей есть такая возможность, как у вас - даже в рабочих командировках быть рядом со своим ребенком. Поэтому каждый родитель, добросовестно исполняя свои профессиональные обязанности, надеется, что пока он на работе, профессионалы, которым он доверил своего ребенка, тоже добросовестны.

Наркомания – беда не отдельно взятой семьи, а всех нас, всего общества, всех белорусов. И решить ее можно лишь всем миром, а не одним вашим декретом №6, уж извините за дерзость.

Вы говорите: «Он (И. А. Шуневич) контролирует, как исполняются наши решения, говорит, что надо вернуться и обсудить тему по потребителям наркотиков. Но по производству и распространению - это негодяи полные, вряд ли там будет какое-то послабление. Но не буду забегать вперед. Мы этот вопрос в ближайшее время обсудим». Вопрос: когда? Когда наступит это ближайшее время? Родственники осужденных за наркотики уже почти 4 года пытаются привлечь внимание – ваше, Шуневича, общественности – к тому, что за последние 6 лет мы все, именем Республики Беларусь, осудили за наркотики около 19 тысяч человек (по статистике Верховного суда). Казалось бы, сидят все наркобароны. Но беда в том, что с каждым годом растет количество изъятых из оборота наркотиков (по статистике МВД). Значит, сидят не те, кто ввозит и производит. Пока мы все утешаем и хвалим себя – посадили всех наркодельцов, детей 90-ых, подросло поколение детей нулевых, 2000-ых. И их ожидает та же участь? Мы посадим еще одно поколение?

Пора менять методы борьбы с наркоманией. Пора менять законодательство. Пора смягчать наказание. Пора открывать новые реабилитационные центры, а не новые колонии. Пора пересматривать приговоры, а не строить дворцы для Верховного суда. На эти деньги можно было бы реабилитировать тысячи наркоманов или обеспечить наши прозрачные границы с РФ хотя бы кинологами с собаками. Вас не пугает количество изъятых из оборота наркотиков за первый квартал текущего года – 880 кг? Меня пугает.

Мы упускаем время. Нужно бороться с ввозом наркотиков, а не с наркоманами, с причинами, а не с последствиями. Так говорят наркологи. Прислушайтесь к мнению профессионалов. Так говорим мы, родственники осужденных за оборот наркотиков. Прислушайтесь к мнению народа».