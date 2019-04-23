Бившим, кравшим, воевавшим 23.04.2019, 10:20

Фото: Reuters

Растет число обиженных «государевых слуг».

В очередь за бойцами ОМОНа, крутившими «болотку», но кинутых с квартирами родным начальством, подтянулась пестрая колонна учителей. Из той самой славной Саратовской области, где в 2016 году крали голоса на выборах тоннами, рисовали одинаковые до десятых результаты на избирательных участках, пишет Telegram-канал "СерпомПО".

Что не так? Оказывается, зарплата у них 17 тысяч, а их гонят, словно подневольный скот, шагать в «бессмертном полку». Отцы родные, а ведь это праздник – детей не с кем дома оставить!

И, наконец, на день рождения Ильича, подошла стройная колонна новых жалобщиков — военных моряков. Они судятся с родными властями за выплаты. Дескать, мы в Сирию на кораблях ходили, воевали, а нам не доплатили. В судах им сказали «от винта», остроумно пояснив, что их боевые корабли – это территория России, а значит, в Сирии они и не были, а находились всегда на Родине.

Что вам сказать, униженные и оскорбленные?

Вы получили то, что заслужили. Справедливо. Крутили «болотку»? Помогали красть голоса или молчали об их краже? Голосовали за Путина на флоте?

Теперь не жалуйтесь. Не стоните.

Особенно удивительно поведение военных моряков. Скоро 20 лет, как поражаемся. После слов «она утонула», Путин никогда, ни при каких обстоятельствах не должен был получить на флоте ни одного голоса. ВМФ должен был стать на выборах самой оппозиционной структурой по отношению к Путину. Вы ею стали? Вы как голосовали все эти годы? Ваши семьи?

И вот эти три группы: отслуживший свое ОМОН, саратовские учителя, и люди в бескозырках — стоят и переминаются с ноги на ногу на пороге праздника всенародного единения вокруг Победы 9 мая. Не торопитесь расходиться, может, к вам еще кто подойдет из числа обиженных государевых слуг. К тому же кучно стоять очень удобно, чтобы всех вас одарить «георгиевскими лентами». За верную службу начальству нашей великой Родины.