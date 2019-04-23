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Чудеса белорусского ЖКХ

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  • 23.04.2019, 11:15
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Изменится ли что-то в отечественной системе ЖКХ в связи с директивой № 7?

Эксперт «Асабістага капітала» Михаил Залесский анализирует, изменится ли что-то в отечественной системе ЖКХ в связи с директивой № 7 «О совершенствовании и развитии системы жилищно-коммунального хозяйства страны», сообщает «Белсат».

Одно из самых страшных слов советского искусственного языка, «новояза», – ЖРЭО. Что на слух, что визуально оно ассоциируется с чем-то хищным и ненасытным. О борьбе здешних административных Гераклов с гидрой жилищно-коммунального хозяйства в будущем будут составлять легенды, мы же, вдохновившись Директивой № 7, ограничимся неопровержимыми фактами.

Содержание документа свидетельствует, что «новояз» развивается. Нет у нас бедных людей.

Есть, вчитайтесь, «малообеспеченные и социально слабо защищенные категории граждан», а мусор называется по-ихнему коммунальными отходами.

Объем бытового мусора, образующегося в городах, и его переработка

Не иначе «многообеспеченных» и «сильно социально защищенных» уменьшилось, так как внезапно вес мусора за год сократился почти на десятую часть. Однако большую, чем статистические эксцессы, опасность представляют собой неразрушающиеся отходы, с которыми пока не могут справиться – не менее 3 млн т за каждый из последних десяти лет и столько же за каждый из последующих.

Уровень обеспечения питьевой водой

Когда я был ребенком, воду можно было пить из ручья. Сейчас пьют из кранов, в городах – практически все, в деревнях – 2/3, в городках, которые по-ихнему – «агрогородки», процентов 80. Чтобы еще та вода в колодцах была без нитратов, а в кранах – без лишнего железа…

Капитальный ремонт

Настораживает оптимизм Директивы № 7 по поводу объема капремонта, который будет достигнут, преданность начальства советской стратегии жилищного строительства, что втягивает страну и людей в советские проблемы еще на десятилетие.

Нет, не зря из системы ЖКХ вышли у нас крупнейшие деятели отечественной администрации и, похоже, еще будут выходить и выходить.

Доля оплаты услуг ЖКХ в семейных бюджетах в разных странах

Ведь очень уж выгодное место: как колхоз, только в городе – служи народу за народные деньги и о экономической эффективности не думай. Ведь она самой идеей не предусмотрена: люди бедные, дома многоквартирные, что в городе, что за городом – неизвестно чьи. Вода до стенки дома – одного ведомства, а за стенкой – второго. ТЭЦ отапливает атмосферу…

Только платить нужно и за обогрев атмосферы, и за загрязнение воды и земли мусором, и за капремонт – неожиданный и эффективный как погром махновцев. И платит один и тот же человек, который советским языком, «новоязом» называется «квартиросъёмщик». И в этом вся правда.

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