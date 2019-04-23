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У Зеленского рассказали, как планируют побороть коррупцию в Украине

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  • 23.04.2019, 20:31
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В команде победившего на выборах президента Украины рассказали о первых шагах.

В команде победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского говорят, что для борьбы с коррупцией планирует отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Об этом в эфире Hromadske заявила член команды Зеленского, глава совета общественного контроля при НАБУ Галина Янченко, передает liga.net.

"Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущено, Специализированная антикоррупционная прокуратура, надеюсь, тоже, по крайней мере руководство", - сказала она.

Янченко также считает, что должно быть уменьшено давление на бизнес.

"Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят - и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места", - сказала Янченко.

По ее мнению, надо создать единый орган, который будет заниматься хозяйственными и финансовыми делами.


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