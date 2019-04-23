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Президент Шри-Ланки после терактов решил уволить глав всех спецслужб

  • 23.04.2019, 20:45
Майтрипала Сирисена

Глава государства признал провал в работе спецслужб по предотвращению терактов.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена во вторник заявил, что до конца дня уволит глав всех ведомств, отвечающих за безопасность в стране. Об этом глава государства заявил в телеобращении к нации, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Я полностью перестрою полицию и силы безопасности в ближайшие недели. Я рассчитываю сменить глав силовых ведомств в течение 24 часов», — сказал Сирисена.

Он заявил, что у спецслужб была информация о готовящихся терактах, но они не проинформировали президента. «Сотрудники службы безопасности, которые получили отчет разведки от иностранного государства, не поделились им со мной. Соответствующие меры были бы приняты. Я решил предпринять строгие меры против этих должностных лиц», — уточнил президент.

О неудовлетворительной работе спецслужб Шри-Ланки ранее заявил и премьер республики Ранил Викрамасингхе. На пресс-конференции в Коломбо он заявил, что информация, которой обладали спецслужбы не дошла ни до его офиса, ни до офиса президента.

«Мы, если бы знали, безусловно, могли бы предотвратить многие нападения в церквях и обеспечить большую безопасность в гостиницах», — сказал Викремесингхе. Он уточнил, что выясняет у соответствующих должностных лиц, как такое могло произойти. Президент, по его словам, также разбирается в ситуации, почему информация не дошла до его офиса.

По последним данным, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли более 320 человек, в том числе 45 детей. Среди погибших есть иностранцы. Взрывы прогремели в нескольких католических церквях и отелях. Ответственность за серию атак взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Власти Шри-Ланки считают, что теракты стали акцией экстремистов, проведенной в качестве «возмездия» за атаку на мечети новозеландского города Крайстчёрч в середине марта 2019 года.


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