Польша зафиксировала ухудшение качества нефти, поступающей из Беларуси
- 23.04.2019, 21:20
Польский оператор трубопроводов PERN проинформировал о снижении качества нефти польские и немецкие НПЗ.
Польша зафиксировала ухудшение качества нефти, поступающей из Беларуси по нефтепроводу «Дружба».
Об этом сообщает Forsal со ссылкой на польского оператора трубопроводов PERN.
Оператор получил факс от «Гомельтранснефти», в котором сообщалось о повышенном содержании хлороорганических соединений в сырье, а позже «обнаружил это в сырой нефти, поступившей в Польшу». PERN проинформировал о снижении качества нефти польские и немецкие НПЗ.
«Мы отслеживаем ситуацию на постоянной основе», — отметил оператор.