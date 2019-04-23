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Польша зафиксировала ухудшение качества нефти, поступающей из Беларуси

  • 23.04.2019, 21:20

Польский оператор трубопроводов PERN проинформировал о снижении качества нефти польские и немецкие НПЗ.

Польша зафиксировала ухудшение качества нефти, поступающей из Беларуси по нефтепроводу «Дружба».

Об этом сообщает Forsal со ссылкой на польского оператора трубопроводов PERN.

Оператор получил факс от «Гомельтранснефти», в котором сообщалось о повышенном содержании хлороорганических соединений в сырье, а позже «обнаружил это в сырой нефти, поступившей в Польшу». PERN проинформировал о снижении качества нефти польские и немецкие НПЗ.

«Мы отслеживаем ситуацию на постоянной основе», — отметил оператор.


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