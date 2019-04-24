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Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

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  • 24.04.2019, 7:34
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ДЖОН ХАНТСМАН
ФОТО: AP PHOTO/CHARLES DHARAPAK

Каждый из авианесущих крейсеров США представляет из себя «100 тысяч тонн международной дипломатии».

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США (перевод – РБК).

«Каждый из авианосцев, находящихся сейчас в Средиземном море, представляет 100 000 тонн международной дипломатии», — сказал посол. В данной акватории с 23 апреля находятся авианесущие крейсеры «Авраам Линкольн» и «Джонс С. Стеннис», в последний раз два американских авианосца пребывали в Средиземном море в 2016-м.

Хантсман подчеркнул, что в эпоху серьезной конкуренции даже одна авианесущая группа обеспечивать «огромную оперативную гибкость и маневренность», а когда две такие группы действуют вместе, они обеспечивают «беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии».

«Это также не должно оставлять сомнений в общей приверженности нашей страны безопасности и стабильности в регионе», — добавил Ханстман.

В общей сложности, на двух авианосцах размещены 130 самолетов и 9 тыс. моряков и морских пехотинцев. Кроме того, их сопровождают 10 других кораблей. В Европе «Авраам Линкольн» и «Джон С. Стеннис» будут работать с союзниками США по НАТО.

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что Россия агрессивно действует в Сирии и Ливии, пишет Stars and Stripes, ежедневная газета Минобороны США. По словам адмирала, очень важно дать гражданским лидерам возможность вести переговоры с позиции силы. «Наше развертывание и военное присутствие должны сдерживать и защищать. Это предотвращение, а не провоцирование конфликта», — добавил Фогго.


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