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Белорусы требуют снизить пенсионный возраст для мужчин

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  • 24.04.2019, 9:51
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Карикатура: svaboda.org

Повышение пенсионного возраста – непозволительная роскошь для нашей страны.

В нынешней демографической ситуации Беларусь не может позволить себе такую «роскошь», как потеря работников в самом расцвете сил.

На портале «Удобный город» собирают подписи под петицией «За зніжэнне пенсійнага ўзросту для мужчын», авторы которой просят Минтруда и парламентариев рассмотреть возможность возврата пенсионного возраста для мужчин к 60 годам, пишет «Завтра твоей страны».

«Мы лічым, што разрыў паміж сярэдняй працягласцю жыцця мужчын і жанчын у Беларусі занадта вялікі (складае каля 12 год) і пытанне ўзвышэння пенсійнага ўзросту для мужчын варта разглядаць толькі тады, калі гэты паказчык будзе складаць не больш за 6 год», так они аргументируют свою позицию.

Эксперты соглашаются с тем, что рациональнее было бы выровнять пенсионный возраст мужчин и женщин. В дополнение – снижать пугающе высокую смертность среди мужчин.

Четверть мужчин не доживает до пенсии

В Беларуси до пенсии доживает только три четверти мужчин. Вероятность дожить до 75 лет у мужчин – 25%, у женщин – 50%.

— Розніца паміж працягласцю жыцця мужчын і жанчын у Беларусі складае больш за 10 гадоў. І гэта сур’ёзная праблема. Таму што ў свеце яна складае прыблізна 5 гадоў, − говорит кандидат медицинских наук, эксперт в сфере здравоохранения Андрей Витушко.

По этому показателю белорусы сильно отстают от европейцев, у которых разница средней продолжительности жизни около 6 лет, дополняет координатор инициативы «Самое время» Андрей Эзерин.

В целом 89% граждан Беларуси умирают от четырех видов болезней: сердечно-сосудистых, онкологических, хронических бронхолегочных заболеваний и диабета. Это почти на 20% больше, чем среднемировой показатель. Исследование STEPS, проведенное в рамках направленного на профилактику неинфекционных заболеваний проекта «Белмед», показало, что факторами риска этих заболеваний и, соответственно, преждевременной смертности выступают вредные привычки и злоупотребления.

− Беларускія людзі, і мужчыны ў прыватнасці, шмат п’юць, шмат паляць, шмат ужываюць солі, у іх нізкая фізічная актыўнасць, часта залішняя вага, яны позна звяртаюцца да доктара, часта не выконваюць яго рэкамендацыі. Таму можна сказаць, что чалавек у пэўнай ступені сам вінаваты, што ён жыве так мала і так неякасна, − рассказывает Андрей Витушко.

По словам Андрея Витушко и исходя из названных факторов риска, ответственность за здоровье и продолжительность жизни по большей части лежит на самом человеке − примерно на 70% они зависят от образа жизни и экологии. Но в значительной степени имеет влияение образование, которое недостаточно информирует и практически не формирует у людей привычку правильно питаться, вести здоровый и активный образ жизни. Да и качество профилактичесой работы системы здравоохранения, направленное на профилактику заболеваний, как показало исследование STEPS, остается не очень высоким и не анализируется должным образом компетентными органами.

Эксперт: Белорусские мужчины очень стараются сделать свою жизнь короче

Все эти факторы активно «убивают» мужчин. И это проблема для семьи, для организаций и предприятий и в целом для государства. Ведь оно теряет потенциальных работников, налогоплательщиков и людей, которые могут передавать свой опыт новому поколению.

− В той демографической ситуации, в которой мы сегодня оказались, и когда мы стоим перед проблемой нехватки трудовых ресурсов и профессионалов, мы не можем себе позволить такую «роскошь», как потеря мужчин в самом расцвете сил, − отмечает Андрей Эзерин.

Разный пенсионный возраст ничем не обоснован

Экономист, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский подчеркивает, что Конституция гарантирует всем гражданам равные права. Законодательные акты, в которых напрямую прописан гендер, с ней не согласуются. Это касается и различий по возрасту выхода на пенсию. В этом году на пенсию мужчины выходят в 61,5 года, а женщины – в 56,5, а к 2022 году пенсионный возраст будет наступать в 63 и 58 лет соответственно. Получается, что в системе распределения такого блага, как заслуженный отдых, мужчины находятся в неравном с женщинами положении.

Раньше эту разницу объясняли тем, что главная роль мужчины – трудиться на производстве, а женщины – рожать детей и беречь семейный очаг. Но такое разделение ролей уже практически не соблюдается, как минимум, касательно трудовой активности.

− В современной Беларуси женщины точно так же работают, как мужчины, процент трудоустроенных среди них практически так же высок, как у мужчин. И идея, которая лежит в основе их более раннего выхода на пенсию, уже неактуальна. Стоит говорить о едином возрасте выхода на пенсию, − считает Лев Львовский.

Экономист убежден, что, несмотря на уже регулярный дефицит, Фонд соцзащиты населения может выдержать выравнивание пенсионного возраста для всех посередине между отмеренными 58 годами для женщин и 63 годами для мужчин.

А вот чтобы решить проблему сверхсмертности мужчин, государству предстоит взять на себя роль лидера в создании некой стратегии, в том, чтобы собрать межведомственный совет из всех заинтересованных сторон, которые могли бы эффективно поработать и предложить обществу выход из этой проблемной ситуации, считает координатор инициативы «Самое время».

− Но и мужчинам следует понимать, что никто за них не будет жить, мечтать, дерзать, идти на новые рубежи, учиться в 50 лет или переходить в новую профессию в возрасте «за 40». Речь идет о некой ментальной революции в головах мужчин – они должны понять, что следующий шаг после 45 лет не пенсия, а еще один активный период в их жизни, − считает Андрей Эзерин.

На нынешней пенсионной системе далеко не уедешь

До сих пор сфера пенсионного обеспечения работает так: отчисления работающих граждан идут пенсионерам, но сам факт их выплат засчитывается в качестве страховки, которую люди платят государству, чтобы оно обеспечивали их в старости, объясняет Лев Львовский.

Но чем больше в стране становится пенсионеров по отношению к работающим гражданам, тем сложней пенсионному фонду обеспечить им такую пенсию, на которую можно жить, а не выживать.

Достаточно низкий уровень пенсий не делает более доступной возможность уделить больше времени и внимания своему здоровью и образу жизни.

− Выхад на пенсію ў беларускіх умовах – гэта пераход на паўжабрацкае існаванне. А рацыянальнае харчаванне, якое лепш папярэджвае развіццё інфарктаў і інсультаў, – гэта так званая міжземнаморская дыета: аліўкавы алей, рыба і морапрадукты, нятлустае мяса і мінімум пяць порцый на дзень садавіны і гародніны. На беларускую пенсію забяспечыць сабе такое харчаванне круглагадзічна вельмі складана, − говорит Андрей Витушко.

Люди с хроническими заболеваниями после выхода на пенсию нередко с трудом могут позволить себе регулярно покупать необходимые лекарства.

− Фактычна адзінае, што сабе могуць дазволіць нашыя пенсіянеры, − гэта фізічная актыўнасць, − отмечает доктор.

Так получается, что даже достаточно высокий процент отчислений в Фонд социальной защиты населения не гарантирует безбедной старости.

− Население стареет, рождаемость недостаточная, поэтому придется довольно скоро переходить на смешанную систему, где главную роль будут играть накопительные пенсии, − считает Лев Львовский.

Пенсионеров становится все больше. Работающие уже не справляются с тем, чтобы обеспечивать им достойный уровень пенсий за счет своих взносов. А экономика страны не растет соответствующими темпами, чтобы приносить казне достаточно для компенсации дефицита ФСЗН. И все это делает неизбежными изменения пенсионной системы в пользу накопительной.


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