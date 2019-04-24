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США впервые развернули две авианосные группы в Средиземном море

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  • 24.04.2019, 12:31
Фото: @USNavyEurope

В состав армады входят более 10 кораблей, 130 самолетов и девять тысяч матросов и морских пехотинцев.

Военно-морской флот США впервые развернул в Средиземном море две ударные авианосные группы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте 6-го флота США.

В Средиземном море вчера начались совместные учения авианосцев "Abraham Lincoln" и "John C. Stennis".

Учения предусматривают несколько сценариев интеграции двух воздушных крыльев и надводных кораблей с ключевыми союзниками и партнерами на европейском театре военных действий.

"Две ударные группы авианосцев, действующих одновременно, улучшают совместимость с нашими высококвалифицированными союзниками и партнерами по НАТО, обеспечивают беспрецедентный сдерживающий фактор против односторонней агрессии, а также комбинированную летальность", - сказал адмирал Джеймс Дж. Фогго III, командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке.

Всего в учениях принимают участие более 130 самолетов, 10 кораблей и 9000 матросов и морских пехотинцев.

"Каждый из авианосцев, находящихся в Средиземноморье в настоящее время, представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии. Дипломатическое общение и диалог в сочетании с мощной обороной, которую эти корабли обеспечивают, демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с США, она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру ", - сказал посол США в России Джон Хантсман.

Это первый случай, когда два американских авианосца действуют в Средиземном море одновременно. В 2016 году в регионе поочередно находились авианосцы "Dwight D. Eisenhower" и "Harry S. Truman".


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