США впервые развернули две авианосные группы в Средиземном море 1 24.04.2019, 12:31

Фото: @USNavyEurope

В состав армады входят более 10 кораблей, 130 самолетов и девять тысяч матросов и морских пехотинцев.

Военно-морской флот США впервые развернул в Средиземном море две ударные авианосные группы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте 6-го флота США.

В Средиземном море вчера начались совместные учения авианосцев "Abraham Lincoln" и "John C. Stennis".

What’s mightier than ONE US🇺🇸 aircraft carrier in Europe? TWO! #USSAbrahamLincoln & USS John C. @Stennis74 CSGs conduct dual carrier ops in Med & launch Super Hornets–powerful demonstration of US commitment to allies, partners & stability #DynamicDuo #DeterAggression #Power4Peace pic.twitter.com/R91czDzuBH — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 23 апреля 2019 г.

Учения предусматривают несколько сценариев интеграции двух воздушных крыльев и надводных кораблей с ключевыми союзниками и партнерами на европейском театре военных действий.

"Две ударные группы авианосцев, действующих одновременно, улучшают совместимость с нашими высококвалифицированными союзниками и партнерами по НАТО, обеспечивают беспрецедентный сдерживающий фактор против односторонней агрессии, а также комбинированную летальность", - сказал адмирал Джеймс Дж. Фогго III, командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке.

Всего в учениях принимают участие более 130 самолетов, 10 кораблей и 9000 матросов и морских пехотинцев.

"Каждый из авианосцев, находящихся в Средиземноморье в настоящее время, представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии. Дипломатическое общение и диалог в сочетании с мощной обороной, которую эти корабли обеспечивают, демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с США, она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру ", - сказал посол США в России Джон Хантсман.

Это первый случай, когда два американских авианосца действуют в Средиземном море одновременно. В 2016 году в регионе поочередно находились авианосцы "Dwight D. Eisenhower" и "Harry S. Truman".