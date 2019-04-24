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Фотофакт: Милиционер написал рапорт со словами о Лукашенко в CИЗО

  • 24.04.2019, 17:54
Алесь Круткин

Неожиданный результат «профилактической беседы» с блогером Алесем Круткиным.

Многие сотрудники милиции, когда задерживают общественных активистов, часто интересуются: "как долго вы будете воду мутить и лодку раскачивать?", - сообщает Telegram-канал "Баста!".

Достойный ответ дал недавно арестованный в Полоцке блогер Алесь Круткин: "Пока в тюрьме вместо меня не будет сидеть Лукашенко". Коротко и ясно. Начальник РОВД даже рапорт по этому поводу составил. Только почему-то не внес в него слова: "Это будет уже скоро". Боится начальство расстраивать.


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