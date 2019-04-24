закрыть
24 апреля 2019, среда, 21:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Джефф Платт: Сделаю все, чтобы на ЧМ-2019 повести сборную Беларуси за собой

4
  • 24.04.2019, 18:26
Джефф Платт

Форвард сборной Беларуси заявил, что готов стать лидером национальной команды.

Форвард сборной Беларуси Джефф Платт рассказал, что готов стать лидером национальной команды на чемпионате мира-2019 в первом дивизионе в Казахстане, передает pressball.by.

- Совсем скоро сборная стартует на чемпионате мира в первом дивизионе в Нур-Султане. Что чувствуешь?

- Оптимизм, конечно. Мы должны настраиваться позитивно. В последнее время очень много сомнений вокруг нашей команды, но у нас высокие цели. Конечно, даже в первом дивизионе нас могут встречать неожиданности. Но ведь, если мы уже провалилась в этот хоккейный подвал, то нужно сделать все, чтобы выбраться из него.

- А что насчет шансов команды занять первое или второе места?

- Они высокие. Мне кажется, мы должны смотреть на себя как на команду, а не просто набор игроков. Мы хотим быть командой, и мы ею станем.

- Что ты знаешь о соперниках? Например, в сборной Казахстана игроки говорят, что почти ничего не знают о белорусах…

- Я знаю, конечно, про игроков из Казахстана, потому что мы выступаем вместе в КХЛ. Остальных оппонентов сложно оценивать, но, могу точно сказать, всех их нужно уважать. В этих командах могут быть игроки, имена которых не особо известны, но парни очень круто играют. Литовцы, например, в порядке. Словения — отдельная тема. Там есть Анже Копитар, а это уже о многом говорит.

- В этом году с сборной Беларуси отсутствуют хоккеисты, которые раньше считались лидерами. Многие болельщики думают, что именно ты должен стать лидером. Готов?

- Разумеется. Сделаю все, чтобы повести команду за собой. Еще у нас есть Саша Китаров. Он тоже готов.


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко