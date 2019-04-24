Джефф Платт: Сделаю все, чтобы на ЧМ-2019 повести сборную Беларуси за собой 4 24.04.2019, 18:26

Джефф Платт

Форвард сборной Беларуси заявил, что готов стать лидером национальной команды.

Форвард сборной Беларуси Джефф Платт рассказал, что готов стать лидером национальной команды на чемпионате мира-2019 в первом дивизионе в Казахстане, передает pressball.by.

- Совсем скоро сборная стартует на чемпионате мира в первом дивизионе в Нур-Султане. Что чувствуешь?

- Оптимизм, конечно. Мы должны настраиваться позитивно. В последнее время очень много сомнений вокруг нашей команды, но у нас высокие цели. Конечно, даже в первом дивизионе нас могут встречать неожиданности. Но ведь, если мы уже провалилась в этот хоккейный подвал, то нужно сделать все, чтобы выбраться из него.

- А что насчет шансов команды занять первое или второе места?

- Они высокие. Мне кажется, мы должны смотреть на себя как на команду, а не просто набор игроков. Мы хотим быть командой, и мы ею станем.

- Что ты знаешь о соперниках? Например, в сборной Казахстана игроки говорят, что почти ничего не знают о белорусах…

- Я знаю, конечно, про игроков из Казахстана, потому что мы выступаем вместе в КХЛ. Остальных оппонентов сложно оценивать, но, могу точно сказать, всех их нужно уважать. В этих командах могут быть игроки, имена которых не особо известны, но парни очень круто играют. Литовцы, например, в порядке. Словения — отдельная тема. Там есть Анже Копитар, а это уже о многом говорит.

- В этом году с сборной Беларуси отсутствуют хоккеисты, которые раньше считались лидерами. Многие болельщики думают, что именно ты должен стать лидером. Готов?

- Разумеется. Сделаю все, чтобы повести команду за собой. Еще у нас есть Саша Китаров. Он тоже готов.