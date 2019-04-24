Ученые: Человеческая кость, утраченная в ходе эволюции, стала возвращаться 11 24.04.2019, 19:14

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К людям возвращается фабелла — сесамовидная кость, которая расположена в сухожилиях с задней стороны колена.

Исследователи Имперского колледжа Лондона обнаружили, что к людям постепенно возвращается фабелла — сесамовидная кость, которая расположена в сухожилиях с задней стороны колена. Она была утрачена в ходе эволюции, передает knife.media.

Ученые проанализировали 21 676 случаев, связанных с коленными суставами, в период с 1918 по 2018 год в 27 странах. Оказалось, что частота возникновения фабеллы за этот период увеличилась в три раза.

Специалисты не могут дать однозначный ответ о функции этой кости, потому что до этого ее изучением никто не занимался. Возможно, фабелла призвана уменьшить трение в сухожилиях, перенаправив мышечные силы. Но она также может вызывать боль и мешать при операциях на колене.

«Интересный вопрос: почему фабелла вновь появляется именно сейчас», — рассуждает Майкл Бертом, один из авторов исследования.

Дело может заключаться в питании. Сегодня люди начали есть лучше, чем когда либо — и, соответственно, стали выше и тяжелее. В связи с этим стали развиваться более длинные голени и крупные икроножные мышцы, что в совокупности повысило давление на колено.

Теперь ученые выясняют, как появление фабеллы зависит от пола и генетики. Результаты исследований могут повлиять на методику лечения пациентов с болью в колене.