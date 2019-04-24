Путин поздравил Зеленского! 14 Антон Орехъ

24.04.2019, 19:53

4,878

Антон Орехъ

Всё ждали-ждали, когда Путин поздравит Зеленского и вот он его поздравил!

В солнечный весенний денек не хочется быть параноиком и каркать почём зря, но повальная выдача российских паспортов на оккупированных РФ территориях Украины – это шаг к войне. Шаг уверенный и широкий. Представим себя на месте Украины. А сделать это нам очень легко.

У России было две чеченских войны, и была мятежная территория, которая на тот момент не чувствовала себя частью России и население которой активно поддерживало боевиков. Так вот представим, что в разгар первой или второй войны в Чечне какой-то государство по каким-то причинам начинает по упрощенной процедуре выдавать чеченцам свои паспорта. Объясняя это чем угодно! Гуманитарными, этническими, религиозными причинами – или как сейчас запросто говорит Сурков: решение о выдаче паспортов справедливо.

Вот с точки зрения справедливости какое-то государство решило бы раздавать свое гражданство сотням тысяч людей на нашей, российской территории. Наша реакция? Восторг? Благодарность? Может, мы организовали бы в горящих кварталах Грозного пункты по содействию раздаче чужих паспортов? Или все-таки начались бы вопли о грубейшем вмешательстве в наши внутренние дела? Или мы назвали бы это фактическим актом агрессии? Тогда почему Украина должна относиться иначе к раздаче паспортов РФ жителям Донецка и Луганска? Но что такое десятки тысяч россиян на этих территориях? В случае любой эскалации конфликта или попытки Украины продолжить АТО и взять эти районы под свой контроль, Кремль сможет ответить, что под угрозой жизни граждан России. Там ведь и жертвы наверняка будут. Да теперь, в принципе, любого погибшего мирного жителя можно выдать за россиянина – кто это опровергнет?

Похожий сценарий был в Южной Осетии и Абхазии. Паспорта завозили автобусами и раздавали, не глядя, а потом этих новых россиян надо было защищать от Саакашвили. Но с грузинскими землями тогда до конца не пошли, постеснялись. И хотя фактически они теперь под контролем России, но формально изображают из себя независимые государства – кроме России признанные только банановыми республиками и кокосовыми островами. Ресурсы мобилизации населения на поддержку власти почти исчерпаны.

После того, как выборы на Украине стали главной темой, затмившей всё, логично, что смыслом нашего дальнейшего существования стала бы защита соотечественников от «бандеровцев». Тем более что и момент подходящий. Как на волне хаоса после Майдана расторопно цапнули Крым, так и сейчас на фоне избрания президентом какого-то шутника, логично воспользоваться его неопытностью и несерьезностью и цапнуть Донбасс. Не дай бог, конечно, действительно воевать станем. Но что сейчас может этому помешать?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»