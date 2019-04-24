Ученые воссоздали морду собаки, обитавшей 4000 лет назад 3 24.04.2019, 22:29

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Foto: Neolithic dog

Ученые смогли реконструировать облик древнего животного.

Специалисты из Эдинбургского университета восстановили облик собаки, жившей на севере Шотландии 4000 лет назад. Фотографии опубликованы на сайте Организации исследования исторической среды Шотландии, передает delfi.lv.

Останки не менее 24 собак времен неолита археологи нашли в пирамиде из камней на Оркнейских островах у северного побережья Шотландии еще в 1901 году. Теперь же ученые смогли реконструировать облик древних животных.

Для этого они использовали результаты компьютерной томографии черепов собак. Создав на их основе 3D-модель, специалисты рассчитали, как на черепе могли располагаться мышцы и кожа. Они использовали те же методы, что применяются в криминалистике для реконструкции человеческих лиц. В итоге у них получилось животное размером с колли, напоминающее чертами евразийского волка.

Собаки занимали важное место в жизни древних шотландцев, отмечают исследователи — их держали для охраны и, возможно, для выпаса овец. Необычный способ захоронения останков указывает на особое отношение шотландцев к их питомцам.