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Виктория Азаренко: Мужчинам тоже стоит играть три сета

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  • 25.04.2019, 10:04
Виктория Азаренко
Фото: Alex Grimm/Getty Images

В этом случае не будет испорченных полуфиналов и финалов.

Виктория Азаренко считает, что в мужском теннисе стоит упразднить пятисетовые матчи. Об этом белорусская спортсменка написала в Твиттере, отвечая на вопрос подписчика, почему мужчины на некоторых турнирах проводят игры из пяти сетов, а женщины нет, сообщает pressball.by.

На мой взгляд, мужчинам тоже стоит играть три сета! Качество тенниса будет лучше, и не будет испорченных полуфиналов и финалов из-за нервного истощения, как это происходило раньше, — подчеркнула Азаренко.


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