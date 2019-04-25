Кот из Гатово продолжает собирать миллионы просмотров на YouTube 3 25.04.2019, 13:09

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Рекордом остается видео, в котором кот обедает в «ресторане».

YouTube-канал кота Пусика из поселка Гатово под Минском, о котором belmir.by уже рассказывал ранее, по-прежнему популярен у пользователей интернета.

Так, последнее видео, размещенное 4 дня назад, собрало на данный момент более 700 тысяч просмотров. Ролик рассказывает о том, как хозяева животного подготовили для него сюрприз в виде «комнаты мечты» с сотней рулонов туалетной бумаги.

Знакомство Пусика с сооруженной из коробок новогодней елкой просмотрели более 1,4 млн раз, мастер-класс, как реалистично нарисовать кота, – более 1,2 млн, а игру с угадыванием, под каким стаканчиком находится шарик, – более 4,2 млн.

Рекордом же остается видео, в котором кот обедает в «ресторане»: выбирает блюда из меню, подзывает «официанта» и с аппетитом поглощает рыбу, яйцо, макароны и курицу. Ролик размещен летом 2017 года и собрал свыше 17,1 млн просмотров.