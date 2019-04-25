закрыть
25 апреля 2019, четверг, 14:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Кот из Гатово продолжает собирать миллионы просмотров на YouTube

3
  • 25.04.2019, 13:09
  • 1,816

Рекордом остается видео, в котором кот обедает в «ресторане».

YouTube-канал кота Пусика из поселка Гатово под Минском, о котором belmir.by уже рассказывал ранее, по-прежнему популярен у пользователей интернета.

Так, последнее видео, размещенное 4 дня назад, собрало на данный момент более 700 тысяч просмотров. Ролик рассказывает о том, как хозяева животного подготовили для него сюрприз в виде «комнаты мечты» с сотней рулонов туалетной бумаги.

Знакомство Пусика с сооруженной из коробок новогодней елкой просмотрели более 1,4 млн раз, мастер-класс, как реалистично нарисовать кота, – более 1,2 млн, а игру с угадыванием, под каким стаканчиком находится шарик, – более 4,2 млн.

Рекордом же остается видео, в котором кот обедает в «ресторане»: выбирает блюда из меню, подзывает «официанта» и с аппетитом поглощает рыбу, яйцо, макароны и курицу. Ролик размещен летом 2017 года и собрал свыше 17,1 млн просмотров.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников