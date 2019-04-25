Меню на Пасху: лучшие рецепты праздничных блюд

Меню на Пасху: лучшие рецепты праздничных блюд1
- 25.04.2019, 17:01
Легкое весеннее меню из простых в исполнении, но оригинальных и вкусных блюд.
Пасха наступит совсем скоро, и многих белорусов интересует вопрос, что должно быть на пасхальном столе 2019. В традиционном варианте это куличи, творожные пасхи, буженина, домашняя колбаса и холодец. Сайт segodnya.ua решили составить легкое весеннее меню из простых в исполнении, но оригинальных и вкусных блюд.
Рулет из слоеного теста с фаршем
Ингредиенты:
Репчатый лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Стебель сельдерея – 1 шт.
Картофель – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Шампиньоны или грибы портобелло – 2 крупных шт.
Розмарин свежий – 4 веточки
Замороженный горошек – 1 большая горсть
Яйцо крупное – 1 шт.
Говяжий фарш – 500 г
Готовое слоеное тесто – 500 г
Оливковое масло
Мука для посыпки
Соль, свежемолотый перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
Слоеное тесто разморозьте. Овощи очистите.
Лук, морковь, сельдерей и картофель нарежьте кубиками размером 1 см.
Измельчите чеснок. У грибов отрежьте кончики ножек, а грибы нарежьте так же, как и овощи.
Налейте в большую сковороду 2 ст. л. оливкового масла, поставьте на средний огонь и всыпьте нарезанные овощи и грибы.
Оборвите листья розмарина, мелко их порубите и добавьте к овощам. Жарьте, помешивая, 8 минут. Всыпьте горошек и готовьте еще 1 минуту.
Переложите овощную смесь в большую миску и дайте ей полностью остыть.
Разбейте яйцо в чашку и взбейте его вилкой.
Выложите в миску с овощами фарш, добавьте половину взбитого яйца, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте.
Стол присыпьте мукой и раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 45 на 65 см. При необходимости припыливайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к скалке.
Расположите тесто длинной стороной к себе и вдоль этого края выложите начинку, немного отступая от края. Придайте начинке форму длинной ровной колбаски. Смажьте края теста частью оставшегося яйца.
Заверните начинку в тесто так, чтобы она была полностью закрыта, и плотно сожмите края. Посыпьте противень мукой или смажьте маслом и переложите на него рулет. Смажьте рулет сверху и по бокам оставшимся яйцом.
Пеките рулет в течение 1 часа в разогретой до 180 градусов духовке.
Готовый рулет переложите на стол и нарежьте на порции. Подавайте его с овощами, картофельным пюре или свежим салатом.
Запеченная индейка под горчично-медовой глазурью
Ингредиенты:
1 кг филе индейки
200 г сливочного сыра
1 стакан воды
3 зубчика чеснока
2 ст. л. острой горчицы
100 г меда
2 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. паприки
1 ч. л. сахара
1 ст. л. соли
Рецепт приготовления:
Растворите в воде соль и сахар. Положите в раствор промытое филе индейки, сверху поставьте груз (например, банку с водой) и уберите в холодильник на 2 часа.
Приготовьте глазурь. Соедините в миске измельченный чеснок, оливковое масло, горчицу, мед и паприку. Хорошо перемешайте.
Филе индейки достаньте из рассола и промокните бумажным полотенцем. Сделайте в нем глубокий продольный разрез и переложите в форму, застеленную фольгой. Разрез должен быть сверху.
Наполните мясо сливочным сыром, хорошо соедините края (при необходимости скрепите зубочистками). Смажьте глазурью с помощью кулинарной кисточки и плотно заверните в фольгу. Поставьте мариноваться в холодильник на 2 часа.
Затем переместите мясо в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 1 час 45 минут. Спустя время, разверните фольгу и запекайте еще 15 минут до румяной корочки. После достаньте буженину из духовки и дайте ей полностью остыть. Подавайте с овощным салатом.
Салат "Нисуаз"
Ингредиенты на 4-6 порций:
Салат Айсберг – 1 шт.
Тунец консервированный – 2 банки
Картофель – 500 г
Фасоль стручковая – 200 г
Лук красный – 1 шт.
Яйца – 3 шт.
Томаты черри или обычные – 100 г
Маслины – 90 г
Масло оливковое – 8 ст.л.
Винный уксус (или белый бальзамический) – 2 ст.л.
Горчица – 1 ч.л.
Анчоусы – 12 шт.
Каперсы – 1 ч.л.
Чеснок – 2 зубчика
Розмарин – 1 веточка
Тимьян – 10 веточек
Рецепт приготовления:
Чистим, моем и варим картофель до готовности, сливаем воду и даем картофелю слегка остыть. Режем средним кубиком.
Фасоль отправляем в кипяток на пару минут. Если фасоль свежая, а не мороженая, то хорошо промываем ее, отсекаем края и разрезаем стручки пополам.
Яйца отвариваем до готовности, остужаем, очищаем и режем на 4 части.
Томаты черри разрезаем пополам.
Красный лук шинкуем тонкой соломкой.
Салат Айсберг обмываем и разрываем на крупные куски.
Для соуса смешиваем треть маслин с анчоусами, каперсами, винным уксусом, горчицей, чесноком, пряными травами и оливковым маслом, пробиваем смесь блендером.
Половину соуса перемешиваем картофелем и фасолью, другую половину – с салатными листьями.
На дно тарелки выкладываем салат, сверху картофель с фасолью, на вершине тунец. Распределяем яйца, томаты, маслины и красный лук так, как больше нравится.
Трубочки-"морковки" с куриным салатом
Для трубочек:
500 г слоеного теста
50 мл морковного сока
1 ст.л. растительного масла
1 ч.л. томатной пасты
Для начинки:
400 г куриного филе
2 яйца
2 свежих огурца
60 г майонеза или сметаны
Укроп
Петрушка
Соль
Рецепт приготовления:
Слоеное тесто разморозить и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Нарезать его полосками толщиной 2 см.
Намотать тесто на специальные металлические конусы для выпечки трубочек. Если у вас их нет, сделать конусы из плотного картона, скрепив края степлером.
Противень застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Трубочки из теста покрыть морковным соком, смешанным с томатной пастой. Вместо морковного сока можно использовать оранжевый пищевой краситель, разведенный в воде.
Выложить трубочки на противень и выпекать при 180 С в течение 20 минут.
Приготовить начинку. Предварительно отваренное или запеченное куриное филе нарезать кубиками. Измельчить огурцы и вареные яйца. Укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом или сметаной, посолить.
Наполнить салатом остывшие морковные трубочки. Воткнуть в начинку веточки петрушки. Готово!
Пасхальный террин
Ингредиенты:
8 яиц
300 г замороженного горошка
4 моркoви
1 стебель лука-порея
100 г тостового хлеба
250 мл молока
60 г тертого пармезана
Щепотка мускатного ореха
Соль, черный молотый перец
4 ст.л. оливкового масла
Рецепт приготовления:
Отварить 4-5 яиц вкрутую, остудить и почистить.
Картофель и морковь нарезать кубиками, отварить в кипящей подсоленной воде в течение 15 минут. Откинуть на дуршлаг.
Бланшировать горошек в кипящей воде 5 минут, слить жидкость и обдать холодной водой.
Хлеб замочить в молоке.
Лук-порей хорошо помыть и нарезать светлую часть кружочками.
Разогреть в сковороде оливковое масло и пассеровать лук на слабом огне 3-4 минуты.
Добавить картофель, морковь, горошек и готовить еще 4-5 минут. Остудить.
Соединить хорошо отжатый хлеб, пармезан, мускатный орех, соль, перец, оставшиеся сырые яйца. Добавить овощи и хорошо перемешать.
Половину массы выложить в форму для кекса, застеленную пергаментом. Посередине выложить в одну линию яйца, сваренные вкрутую.
Сверху распределить вторую половину овощной массы и поставить в разогретую до 180 ° С духовку на 40-45 минут.
Готовый террин остудить и разрезать на порционные куски.
Фаршированные яйца на Пасху
Ингредиенты
Яйца – 6 шт.
Майонез – 1/4 стакана
Горчица – 1 ч.л.
Белый винный уксус – 3/4 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Молотая паприка – по вкусу
Редис – 1-2 шт.
Свежий огурец 1/2 шт.
Консервированный или бланшированный зеленый горошек – для украшения
Кресс-салат – для украшения
Рецепт приготовления:
Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
Разрезать яйца две части, срезав верхушку, и вынуть желтки.
Размять желтки вилкой, добавить майонез, горчицу и уксус, мелко нарезанный редис и хорошо перемешать. Посолить и поперчить по желанию.
Выложить немного смеси в каждую половинку яйца. Украсить измельченными огурцами и редисом, отварным или консервированным зеленым горошком и веточкой кресс-салата.
Морковный торт на Пасху
Ингредиенты:
120 г моркови
80 г муки
100 г сливочного масла
2 яйца + 1 желток
80 г миндаля
125 г сахара
Корица
Разрыхлитель
Соль
Для глазури и украшения:
1 белок
Сахарная пудра
Марципановые морковки
Рубленые несоленые фисташки
Рецепт приготовления:
Сливочное масло взбить с сахаром. Добавить яйца и желток. Еще раз хорошо взбить.
Всыпать муку, разрыхлитель, корицу и соль.
Морковь очистить, измельчить в блендере или натереть на мелкой терке.
Миндаль помолоть в блендере.
Вмешать в тесто морковь и молотый миндаль. Выложить в смазанную сливочным маслом форму и выпекать при 170 градусах около 45 минут. Дать остыть.
Для глазури смешать белок с большим количеством сахарной пудры до получения густой пасты. Нанести глазурь на пирог.
Украсить марципановыми морковками и фисташками.