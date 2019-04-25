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Меню на Пасху: лучшие рецепты праздничных блюд

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  • 25.04.2019, 17:01

Легкое весеннее меню из простых в исполнении, но оригинальных и вкусных блюд.

Пасха наступит совсем скоро, и многих белорусов интересует вопрос, что должно быть на пасхальном столе 2019. В традиционном варианте это куличи, творожные пасхи, буженина, домашняя колбаса и холодец. Сайт segodnya.ua решили составить легкое весеннее меню из простых в исполнении, но оригинальных и вкусных блюд.

Рулет из слоеного теста с фаршем

Ингредиенты:

Репчатый лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Шампиньоны или грибы портобелло – 2 крупных шт.

Розмарин свежий – 4 веточки

Замороженный горошек – 1 большая горсть

Яйцо крупное – 1 шт.

Говяжий фарш – 500 г

Готовое слоеное тесто – 500 г

Оливковое масло

Мука для посыпки

Соль, свежемолотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Слоеное тесто разморозьте. Овощи очистите.

Лук, морковь, сельдерей и картофель нарежьте кубиками размером 1 см.

Измельчите чеснок. У грибов отрежьте кончики ножек, а грибы нарежьте так же, как и овощи.

Налейте в большую сковороду 2 ст. л. оливкового масла, поставьте на средний огонь и всыпьте нарезанные овощи и грибы.

Оборвите листья розмарина, мелко их порубите и добавьте к овощам. Жарьте, помешивая, 8 минут. Всыпьте горошек и готовьте еще 1 минуту.

Переложите овощную смесь в большую миску и дайте ей полностью остыть.

Разбейте яйцо в чашку и взбейте его вилкой.

Выложите в миску с овощами фарш, добавьте половину взбитого яйца, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте.

Стол присыпьте мукой и раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 45 на 65 см. При необходимости припыливайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к скалке.

Расположите тесто длинной стороной к себе и вдоль этого края выложите начинку, немного отступая от края. Придайте начинке форму длинной ровной колбаски. Смажьте края теста частью оставшегося яйца.

Заверните начинку в тесто так, чтобы она была полностью закрыта, и плотно сожмите края. Посыпьте противень мукой или смажьте маслом и переложите на него рулет. Смажьте рулет сверху и по бокам оставшимся яйцом.

Пеките рулет в течение 1 часа в разогретой до 180 градусов духовке.

Готовый рулет переложите на стол и нарежьте на порции. Подавайте его с овощами, картофельным пюре или свежим салатом.

Запеченная индейка под горчично-медовой глазурью

Ингредиенты:

1 кг филе индейки

200 г сливочного сыра

1 стакан воды

3 зубчика чеснока

2 ст. л. острой горчицы

100 г меда

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. паприки

1 ч. л. сахара

1 ст. л. соли

Рецепт приготовления:

Растворите в воде соль и сахар. Положите в раствор промытое филе индейки, сверху поставьте груз (например, банку с водой) и уберите в холодильник на 2 часа.

Приготовьте глазурь. Соедините в миске измельченный чеснок, оливковое масло, горчицу, мед и паприку. Хорошо перемешайте.

Филе индейки достаньте из рассола и промокните бумажным полотенцем. Сделайте в нем глубокий продольный разрез и переложите в форму, застеленную фольгой. Разрез должен быть сверху.

Наполните мясо сливочным сыром, хорошо соедините края (при необходимости скрепите зубочистками). Смажьте глазурью с помощью кулинарной кисточки и плотно заверните в фольгу. Поставьте мариноваться в холодильник на 2 часа.

Затем переместите мясо в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 1 час 45 минут. Спустя время, разверните фольгу и запекайте еще 15 минут до румяной корочки. После достаньте буженину из духовки и дайте ей полностью остыть. Подавайте с овощным салатом.

Салат "Нисуаз"

Ингредиенты на 4-6 порций:

Салат Айсберг – 1 шт.

Тунец консервированный – 2 банки

Картофель – 500 г

Фасоль стручковая – 200 г

Лук красный – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Томаты черри или обычные – 100 г

Маслины – 90 г

Масло оливковое – 8 ст.л.

Винный уксус (или белый бальзамический) – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Анчоусы – 12 шт.

Каперсы – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика

Розмарин – 1 веточка

Тимьян – 10 веточек

Рецепт приготовления:

Чистим, моем и варим картофель до готовности, сливаем воду и даем картофелю слегка остыть. Режем средним кубиком.

Фасоль отправляем в кипяток на пару минут. Если фасоль свежая, а не мороженая, то хорошо промываем ее, отсекаем края и разрезаем стручки пополам.

Яйца отвариваем до готовности, остужаем, очищаем и режем на 4 части.

Томаты черри разрезаем пополам.

Красный лук шинкуем тонкой соломкой.

Салат Айсберг обмываем и разрываем на крупные куски.

Для соуса смешиваем треть маслин с анчоусами, каперсами, винным уксусом, горчицей, чесноком, пряными травами и оливковым маслом, пробиваем смесь блендером.

Половину соуса перемешиваем картофелем и фасолью, другую половину – с салатными листьями.

На дно тарелки выкладываем салат, сверху картофель с фасолью, на вершине тунец. Распределяем яйца, томаты, маслины и красный лук так, как больше нравится.

Трубочки-"морковки" с куриным салатом

Для трубочек:

500 г слоеного теста

50 мл морковного сока

1 ст.л. растительного масла

1 ч.л. томатной пасты

Для начинки:

400 г куриного филе

2 яйца

2 свежих огурца

60 г майонеза или сметаны

Укроп

Петрушка

Соль

Рецепт приготовления:

Слоеное тесто разморозить и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Нарезать его полосками толщиной 2 см.

Намотать тесто на специальные металлические конусы для выпечки трубочек. Если у вас их нет, сделать конусы из плотного картона, скрепив края степлером.

Противень застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Трубочки из теста покрыть морковным соком, смешанным с томатной пастой. Вместо морковного сока можно использовать оранжевый пищевой краситель, разведенный в воде.

Выложить трубочки на противень и выпекать при 180 С в течение 20 минут.

Приготовить начинку. Предварительно отваренное или запеченное куриное филе нарезать кубиками. Измельчить огурцы и вареные яйца. Укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом или сметаной, посолить.

Наполнить салатом остывшие морковные трубочки. Воткнуть в начинку веточки петрушки. Готово!

Пасхальный террин

Ингредиенты:

8 яиц

300 г замороженного горошка

4 моркoви

1 стебель лука-порея

100 г тостового хлеба

250 мл молока

60 г тертого пармезана

Щепотка мускатного ореха

Соль, черный молотый перец

4 ст.л. оливкового масла

Рецепт приготовления:

Отварить 4-5 яиц вкрутую, остудить и почистить.

Картофель и морковь нарезать кубиками, отварить в кипящей подсоленной воде в течение 15 минут. Откинуть на дуршлаг.

Бланшировать горошек в кипящей воде 5 минут, слить жидкость и обдать холодной водой.

Хлеб замочить в молоке.

Лук-порей хорошо помыть и нарезать светлую часть кружочками.

Разогреть в сковороде оливковое масло и пассеровать лук на слабом огне 3-4 минуты.

Добавить картофель, морковь, горошек и готовить еще 4-5 минут. Остудить.

Соединить хорошо отжатый хлеб, пармезан, мускатный орех, соль, перец, оставшиеся сырые яйца. Добавить овощи и хорошо перемешать.

Половину массы выложить в форму для кекса, застеленную пергаментом. Посередине выложить в одну линию яйца, сваренные вкрутую.

Сверху распределить вторую половину овощной массы и поставить в разогретую до 180 ° С духовку на 40-45 минут.

Готовый террин остудить и разрезать на порционные куски.

Фаршированные яйца на Пасху

Ингредиенты

Яйца – 6 шт.

Майонез – 1/4 стакана

Горчица – 1 ч.л.

Белый винный уксус – 3/4 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Молотая паприка – по вкусу

Редис – 1-2 шт.

Свежий огурец 1/2 шт.

Консервированный или бланшированный зеленый горошек – для украшения

Кресс-салат – для украшения

Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.

Разрезать яйца две части, срезав верхушку, и вынуть желтки.

Размять желтки вилкой, добавить майонез, горчицу и уксус, мелко нарезанный редис и хорошо перемешать. Посолить и поперчить по желанию.

Выложить немного смеси в каждую половинку яйца. Украсить измельченными огурцами и редисом, отварным или консервированным зеленым горошком и веточкой кресс-салата.

Морковный торт на Пасху

Ингредиенты:

120 г моркови

80 г муки

100 г сливочного масла

2 яйца + 1 желток

80 г миндаля

125 г сахара

Корица

Разрыхлитель

Соль

Для глазури и украшения:

1 белок

Сахарная пудра

Марципановые морковки

Рубленые несоленые фисташки

Рецепт приготовления:

Сливочное масло взбить с сахаром. Добавить яйца и желток. Еще раз хорошо взбить.

Всыпать муку, разрыхлитель, корицу и соль.

Морковь очистить, измельчить в блендере или натереть на мелкой терке.

Миндаль помолоть в блендере.

Вмешать в тесто морковь и молотый миндаль. Выложить в смазанную сливочным маслом форму и выпекать при 170 градусах около 45 минут. Дать остыть.

Для глазури смешать белок с большим количеством сахарной пудры до получения густой пасты. Нанести глазурь на пирог.

Украсить марципановыми морковками и фисташками.


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