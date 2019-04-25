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После резонанса «Белинвестбанк» увеличил сумму, которую можно снять в банкомате без комиссии

  • 25.04.2019, 17:14

Белорусы возмущались и посчитали, что это налог на их зарплату.

Напомним, 23 апреля банк решил ввести комиссию за снятие более 500 рублей в сутки и 1500 рублей в месяц. Эта новость вызвала бурное обсуждение, под раздачу попал и «Альфа-Банк», который увеличил лимиты бесплатного снятия по картам с привилегиями. Клиенты банка возмущались и посчитали, что это налог на их зарплату. Сегодня стало известно, что банк изменил свое решение.

— В кассах не будет комиссии, суточных лимитов также не будет и значительно увеличили месячные лимиты, — рассказали onliner.by в кол-центре «Белинвестбанка».

Правда, операторы кол-центра пока не знают, как именно изменится сумма месячного лимита. По слухам, его увеличили с 500 до 5000 рублей, с 600 до 2500 долларов, а также с 45 000 до 150 000 российских рублей. Пока официально подтвержденной информации по этому поводу нет.

Между тем комиссию за просмотр баланса решили не убирать. Так, с 2 мая за четвертый и последующий просмотр в банкомате банка придется заплатить по 25 копеек, в банкоматах банков-партнеров — 1,25 рубля, а в банкоматах других банков — 3,25 рубля.


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