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Белорусы волнуются: Теперь все банки введут комиссию за снятие налички?

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  • 25.04.2019, 15:58
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Фото: Reuters

Журналисты разбирались, что происходит.

Новость о том, что «Белинвестбанк» ограничивает сумму налички, которую можно снять в его же банкоматах, взволновала многих читателей, пишет onliner.by.

Особенно после того, как новость о введении лимитов появилась на сайте «Альфа-Банка». Многие усмотрели в этом связь и какую-то общую тенденцию. Вчера и сегодня читатели обсуждают сообщение «Альфа-Банка» от 22 апреля (которого, к слову, уже нет на сайте).

В нем было сказано о том, что банк вводит лимиты по картам с привилегиями. С 1 мая максимальная сумма бесплатного снятия по таким картам в банкоматах «Альфа-Банка» составит 5000 рублей, 2500 долларов или евро. За месяц. Если же нужно снимать больше, то тогда придется заплатить 3% комиссии, но не менее 3 рублей по белорусским счетам.

Возможно, в целом в стране регулятор начал давить на банки? И это только первые? — написал в редакцию читатель Егор. С аналогичными вопросами к нам обратились и другие читатели. Также эту тему активно обсуждают и в комментариях под новостью о лимитах в «Белинвестбанке».

Сам «Альфа-Банк» заверяет: никакой тенденции здесь нет, и события никак не связаны. Более того, по словам банка, лимиты не коснутся обычных карт без привилегий. По ним ситуация останется прежней: деньги в банкоматах «Альфа-Банка» и банков-партнеров можно снимать, как и раньше, без комиссий и каких-либо ограничений.

Также в банке отмечают, что лимиты по бесплатному снятию налички по картам с привилегиями начали действовать с самого запуска продукта в 2018 году. На тот момент они составляли от 100 до 200 рублей в зависимости от набора привилегий. То есть без комиссии по такой карте клиенты могли снимать от 100 до 200 рублей в любых банкоматах, даже заграничных, а за бóльшие суммы платили комиссию.

Теперь эти лимиты действуют только для банкоматов банков-партнеров и иных банков мира, — объяснили в пресс-службе банка. — В банкоматах же «Альфа-Банка» с 1 мая сумма снятия без комиссии составит 5000 рублей или же 2500 долларов или евро в месяц. По обычным картам снимать наличные по-прежнему можно бесплатно в банкоматах «Альфа-Банка» и банков-партнеров.

То есть, если перекинуть деньги с привилегированной карточки на обычную, снимать наличку можно будет без каких-либо проблем.

А что у остальных?

В крупнейших банках страны говорят, что не собираются вводить лимиты, как в «Белинвестбанке». По крайней мере, в ближайшее время.

У нас ничего не изменилось и не будет меняться с мая. По крайней мере, такой информации от руководства не приходило, — говорят в кол-центре «Беларусбанка». — По картам у нас есть лимиты по снятию налички в принципе. То есть больше какой-то определенной суммы в день снять нельзя, также есть лимиты в самих банкоматах, все зависит от загруженности наличкой.

Аналогичная ситуация в «Белагропромбанке», «БПС-Сбербанке» и «БелВЭБ». Также не собираются вводить лимиты в «Белгазпромбанке» и «МТБанке».

Никакой информации о введении комиссии за снятие налички в наших банкоматах нет, — заверили и в «Приорбанке».

Не подтверждают информацию о каких-то рекомендациях для банка как в Национальном банке, так и в ассоциации белорусских банков.


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