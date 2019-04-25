Макрон представил пакет реформ в ответ на требования «желтых жилетов» 25.04.2019, 20:46

ФОто: RFI

Президент Франции пошел на уступки протестующим.

Президент Франции Эммануэль Макрона в четверг представил долгожданный ответ на почти полугодовые уличные протесты "желтых жилетов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Макрон изложил первые конкретные меры, которые будут приняты в ответ на беспокойство, высказанное в ходе более 10 тыс. дебатов, состоявшихся по всей стране, а также почти двух миллионов предложений, сделанных в Интернете.

Макрон говорит, что Франция "значительно" сократит налог на прибыль. Президент хочет "сократить налоги для максимального количества граждан и особенно тех, кто работает, среднего класса".

Он сказал, что рассматривает вопрос о финансировании этих мер путем сокращения государственных расходов.

При этом лидер французов не уточнил позицию о том, что надо заставить людей работать дольше, прежде чем выходить на пенсию.

Также президент хочет уменьшить количество депутатов в парламенте и изменить систему выборов в парламент, чтобы она лучше отражала разнообразие политических партий Франции.

"Мы можем улучшить парламент и сделать его более эффективным", - сказал он.

Макрон говорит, что хочет, чтобы часть мест в нижней палате парламента, Национальном собрании, заполнялась через пропорциональную систему.

По его словам, он также планирует упростить гражданам процедуру инициирования национальных референдумов.

Движение "желтых жилетов", возникшее в результате повышения налога на топливо в ноябре, переросло в более широкое противостояние политике Макрона, которую демонстранты считают полезной для богатых и крупных предприятий.