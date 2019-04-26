В «ЛНР» произошел взрыв на угольной шахте 26.04.2019, 7:33

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Иллюстрационное Фото Евгения ГУСЕВА

СМИ сообщили о 19 погибших.

В четверг, 25 апреля, на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв на шахте Схидкарбон в населенном пункте Юрьевка, передает nv.ua.

Согласно сообщению в Telegram-канале Inside Donetsk, по неподтвержденным данным, во время взрыва погибли 19 человек.

Как сообщает (Громадське https://hromadske.ua/posts/na-shahti-u-samonazvanij-lnr-stavsya-vibuh-tass) со ссылкой на главу Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, на шахте произошел взрыв метана, вследствие чего погибли по меньшей мере четыре человека.

По его словам, авария произошла около 11 утра.

Также сообщается, что по состоянию 23:00 взрывы на шахте продолжаются - выделяется газ метан с вырубок.

Волынец добавил, что ближайший отряд горноспасательной службы находится на подконтрольной правительству Украины территории - в Лисичанске.

Как сообщает РИА Новости, МЧС РФ направило на шахту отряд горноспасателей. В новости говорится, что на шахте произошла "чрезвычайная ситуация".