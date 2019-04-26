Виктория Азаренко обыграла Каролину Плишкову 26.04.2019, 7:49

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Это вторая победа белоруски над игроком из топ-10 с начала 2019 года.

Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко одолела чешку Каролину Плишкову во втором раунде турнира в Штутгарте (призовой фонд — 886 тыс. долларов) — 4:6, 6:3, 6:4 и заставила ее сложить чемпионские полномочия, ведь в прошлом году в Штутгарте лучшей была именно Плишкова, сообщает tut.by.

В первом сете борьба между Викторией Азаренко (61 WTA) и Каролиной Плишковой (4 WTA) строилась через подачу, что было на руку Плишковой. Каролина — высокий игрок, не отличающийся скоростными характеристиками, зато с уверенной первой подачей. С большим преимуществом Каролина возглавляет рейтинг теннисисток по количеству эйсов с начала сезона. До поединка с Викой чешка исполнила 183 подачи на вылет. В среднем она проводит 7 эйсов за матч, но за три сета с Азаренко сделала это 9 раз.

Вике удавалось поддерживать высокий уровень при вводе мяча в игру (8 эйсов за матч) при незначительном количестве невынужденных ошибок — 27 против 30 у соперницы. Лишь в десятом гейме у Каролины случился первый брейк-пойнт, причем в ситуации с двойным сетболом. Плишкова выиграла обмен ударами, сумев обвести белоруску, которая выдвинулась к сетке, и вместе с тем выиграла сет — 6:4.

.@KaPliskova finds the pass and the late break to take the opening set over Azarenka, 6-4! #PTGP19 pic.twitter.com/SYShuAxDRR — WTA (@WTA) 25 апреля 2019 г.

Во втором игровом отрезке у теннисисток возникали проблемы с завоеванием очков в геймах на подаче. Во многом из-за усилий Азаренко, направленных на то, чтобы заставить Плишкову зарабатывать очки через розыгрыши, в чем Каролина не так эффективна, как на подаче и при ударах с места. В третьем гейме Вика повела в счете с брейком, в четвертом — Каролина сделала обратный брейк. После пятого гейма Вика вновь вышла вперед в счете за счет удачных действий на приеме, затем закрепила преимущество, а в девятом гейме на тройном сетболе исполнила прием на вылет.

В седьмом гейме третьей партии Азаренко удалось взять гейм на подаче «под ноль», а в следующий раз, когда подавала белоруска, ей пришлось отыграть брейк-пойнт, оправиться после двойной ошибки и все-таки сохранить очко на подаче — 5:4. Далее через длинный розыгрыш на приеме Вика заработала двойной матчбол. Плишкова отыграла первый — за счет подачи, а на втором — после острого приема Азаренко «в тело» не сумела обработать мяч.

Итог поединка, который длился 2 часа и 9 минут, — 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Виктории.

— Равный поединок, все решили считаные очки, — прокомментировала белоруска успех. — Необходимо было проявлять лучшие качества на подаче, ведь Каролина отлично подает. Сложно создавать моменты на ее подачах. Оставалось пользоваться теми возможностями, которые предоставлялись. Думаю, мы обе показали теннис высокого уровня. Произвели много виннеров, играли агрессивно. Я довольна.

— Не думаете ли вы, что сейчас играете даже лучше, чем когда были первой ракеткой мира? Что вы делаете сейчас лучше, чем тогда?

— Люди так или иначе смотрят на результат, так что трудно сравнивать. Я стала матерым игроком, лучше с технической стороны, агрессивнее. Думаю, что я лучше готова физически и прекрасно двигаюсь в сравнении с тем, чтобы было раньше. Еще у меня больше страсти. Вот это абсолютно точно!

Статистика матча Азаренко — Плишкова

Попадание первой подачи: 55% — 64%

Выигрыш первой подачи: 70% — 75%

Выигрыш второй подачи: 60% — 46%

Эйсы: 8 — 9

Двойные ошибки: 3 — 5

Виннеры: 35 — 23

Невынужденные ошибки: 27 — 30

Реализация брейк-пойнтов: 57% (4 из 7) — 22% (2 из 9)

Все выигранные очки: 94 — 87

Это четвертая победа Азаренко над Плишковой. Ранее теннисистки встречались шесть раз: в Праге (2008), Брисбене (2015), Индиан-Уэллсе (2016), Майами, Мадриде и на Уимблдоне (все — 2018 год).

Каролина Плишкова — единственная теннисистка из топ-10, которую Азаренко удалось обыграть в 2018 году. В сезоне 2019 года у Вики уже была победа над игроком из топ-10: в полуфинале турнира в Монтеррее она одолела немку Ангелику Кербер. Также здорово Вика смотрелась в двухчасовом матче-триллере с американкой Сереной Уильямс в Индиан-Уэллсе и в поединке за сборную Беларуси с австралийкой Эшли Барти.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Виктория Азаренко встретится с эстонкой Анетт Контавейт (15 WTA). Напомним, что в первом раунде соревнований Азаренко была сильнее россиянки Веры Звонаревой (84 WTA) — 7:5, 6:4.