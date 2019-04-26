Сегодня – 33-я годовщина Чернобыля 26.04.2019, 8:07

Белорусские власти продолжают советскую традицию замалчивания последствий аварии на ЧАЭС.

26 апреля 1986 года взорвался четвертый блок Чернобыльского реактора. Авария на Чернобыльской АЭС считается самой большой техногенной катастрофой XX века.

«Радыё Свабода» опубликовало фильм, рассказывающий об аварии на четвертом блоке ЧАЭС.

Несмотря на то, что станция расположена в Украине, более 70% всех радионуклидов, выпавших в результате аварии, осело на территории Беларуси.

Белорусский писатель Алесь Адамович в свое время утверждал, что сразу после аварии на ЧАЭС авиаторы рассеяли радиоактивные тучи, которые шли в сторону Москвы, над территорией Беларуси.

От последствий чернобыльской катастрофы пострадало около 2 млн. жителей Беларуси, в том числе более полумиллиона детей. Территория страны на многие века стала зоной экологического бедствия.

По данным Белстата, в зоне радиоактивного загрязнения находился 2.371 населенный пункт. Численность населения, проживающего в этой загрязненной зоне, составляло 1 млн. 141,8 тыс. человек (12% численности населения страны).

При этом белорусские власти упорно игнорируют масштаб экологической проблемы, продолжая советскую традицию замалчивания информации о последствиях аварии на ЧАЭС. Лукашенко неоднократно заявлял о намерении «возродить» пострадавшие земли, сделать их пригодными для проживания и выращивания продуктов питания.

В соответствии с указом № 259, который Лукашенко подписал 27 июля 2017 года, вплотную к радиоактивной зоне можно будет выращивать сельхозпродукцию и пасти скот.

Экологи и общественные активисты не раз предупреждали белорусов о безответственной политике властей, разрешающей «осваивать» загрязненные радионуклидами земли.