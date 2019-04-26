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Топ-5 рецептов лучших пасхальных куличей

  • 26.04.2019, 9:16

Такие куличи точно разнообразят пасхальный стол.

Православные традиционно начинают выпекать пасхальные куличи уже в Чистый четверг. И хотя это блюдо на первый взгляд может показаться достаточно консервативным (тесто, изюм, посыпка), на самом деле вариаций его приготовления с каждым годом все больше.

Сайт 112.ua предлагает пятерку самых интересных рецептов. Такие куличи точно разнообразят пасхальный стол и приятно удивят ваших гостей.

Традиционный ("мамин")

Ингредиенты:

1 кг муки

500 мл молока

50 г дрожжей

5 яиц

300 г сливочного масла

200 г очищенного миндаля

1 лимон

1 стакан изюма

200 г сахара

соль - по вкусу

Готовим:

- Ставим на огонь молоко и потихоньку добавляем полтора стакана муки. Тщательное перемешанное заварное тесто ставим остывать.

- Растираем дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Когда они станут жидкими, вливаем их в заварное тесто. Перемешиваем массу и ставим на полтора часа в теплое место.

- Отделяем белки от желтков. К желткам добавляем сахар и взбиваем блендером.

- Добавляем к яйцам мягкое сливочное масло и растираем до однородной массы. Солим и добавляем изюм. Также в сдобу добавляем кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешиваем и вливаем в опару.

- Добавляем к полученному тесту просеянную муку до тех пор, пока тесто не начнет отлипать от рук. Кладем тесто в большую миску и оставляем его подходить (примерно на три часа).

- Когда тесто подойдет, раскладываем его по формам, предварительно смазанным маргарином, и выпекаем в духовке около 40-60 минут при температуре 180 градусов.

- Готовые куличи сначала должны немного остыть. Только после этого их следует вынимать из форм.

- Для приготовления белой глазури взбиваем миксером два белка и стакан сахара. Верхушки куличей смазываем кремом и украшаем кондитерской посыпкой.

"Гламурный"

Ингредиенты:

500 мл молока

11 г сухих дрожжей (или 50-60 г сырых дрожжей)

1,3 кг муки

6 яиц

200 г сливочного масла или маргарина

250-300 г сахара

300 г изюма

1 ч. л. ванильного сахара

Глазурь:

3 белка

200 г сахара

Готовим:

- Молоко немного подогреть (чтобы оно было чуть теплое), растворить в нем дрожжи.

- Добавить 500 г муки, хорошо размешать. Поставить в теплое место. Накрыть полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое (минут 30).

- Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбить со щепоткой соли в пену.

- В подошедшую опару добавить желтки, перемешать. Добавить размягченное масло, перемешать.

- Добавить белки, перемешать. Добавить оставшуюся муку, замесить тесто (оно не должно быть крутым и не должно липнуть к рукам). Вымешивать стоит очень тщательно.

- Снова поставить тесто в теплое место. Дать ему хорошо подняться (50-60 минут).

- Изюм замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем всю воду слить. Изюм обсушить и обвалять в муке, чтобы в тесте он не осел на дно.

- В подошедшее тесто добавить изюм, перемешать и снова поставить тесто в теплое место. Тесто должно хорошо подняться.

- Форму смазать маслом, выложить тесто на 1/3 высоты формы. Накрыть пленкой или полотенцем. Дать тесту еще раз подняться уже в форме.

- Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем температуру прибавить до 180 градусов, выпекать до готовности. Чтобы проверить готовность кулича, проткните его спичкой (или зубочисткой): если она сухая - кулич готов. В кулич помимо изюма можно добавить сухофрукты, орехи, цукаты, резанный на кубики мармелад.

- Горячий кулич покрыть глазурью. Украсить.

Шоколадно-лимонный

Ингредиенты:

2,5 стакан муки

8 яиц

1 стакан сахара

2 пакетика сухих дрожжей

1 стакан измельченного миндаля

1 плитка черного шоколада

100 мл рома или коньяка

100 мл красного сухого вина

2 ст.л. сливочного масла

1 лимон

100 г апельсиновых цукатов

корица, гвоздика

3 ст.л. какао

Глазурь:

3 яичных белка

0,5 ст. сахара

Готовим:

- Растворить дрожжи в стакане теплой воды. Добавить муку, замесить тесто и отставить на пару часов.

- Когда оно поднимется, снова замесить.

- Отделить белки от желтков и взбить, а желтки растереть с сахаром.

- Добавить в тесто желтки с сахаром, миндаль, измельченный шоколад, вино, коньяк, сок лимона, цукаты и пряности. Добавить взбитые сливки.

- Выложить тесто в форму, смазанную сливочным маслом.

- Поставить пасхальный кулич в разогретую до 160 градусов духовку и выпекать около 90 минут.

- Взбить оставшиеся белки до крепкой пены, добавить сахар и какао.

- Смазать кулич глазурью.

"Царская" (творожная) пасха

Ингредиенты:

500 г свежего творога

3 яйца

100 г сливочного масла

200 г сметаны

0,5 стакана сахарного песка

ванилин

по 1/5 стакана изюма, миндаля, кураги, цукатов

Готовим:

- Протереть творог через сито дважды.

- Переложить творог в кастрюлю и добавить масло, яйца и сметану. Перемешать деревянной ложкой или лопаткой.

- Поставить кастрюлю на плиту и нагревать, помешивая ложкой. Как только смесь начнет закипать, снять ее с огня и поставить в холодную воду (например, в миску с холодной водой). Помешивать, пока не остынет.

- В творожную массу положить сахар и ванилин. Перемешать.

- Выстелить форму х/б тканью и выложить в нее творожную массу. Оставить на несколько часов, чтобы стекла сыворотка.

- В загустевшую массу добавить измельченные орехи и сухофрукты. Перемешать.

- Выложить снова в форму, выстеленную тканью. Накрыть краями ткани и поставить сверху гнет.

- Поставить на ночь в холодильник.

- На следующий день перевернуть пасху на блюдо и украсить ее.

Легкий кулич ("для ленивых")

Ингредиенты:

50 г дрожжей

1 стакан подогретого молока

3 яйца

100 г масла

1 стакан сахара

щепотка соли.

Для глазури:

1 стакан сахара

1 белок

3 столовые ложки лимонного сока

Готовим:

- Разводим в теплом молоке дрожжи и вмешиваем туда яйца.

- В массу вливаем растопленное масло, добавляем сахар и соль, вмешиваем 4 стакана муки.

- Раскладываем тесто в смазанные маслом формы и оставляем подходить на 3-4 часа. Выпекаем около 45 минут.

- Готовим глазурь. Белки растираем с сахаром и лимонным соком до тех пор, пока смесь не загустеет.

- Смазываем глазурью кулич и немного подсушиваем его в духовке.

Кулич – это сакральная выпечка, которой отведено центральное место на пасхальном столе. И хотя аппетитные и разукрашенные куличи готовы еще с Чистого четверга, есть их до освящения нельзя. Нужно удержаться от соблазна, потому что до воскресенья длится период самого строгого поста, это напоминание о страданиях Христа. Считается, что это время отведено для духовного преображения, а не чревоугодия.


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