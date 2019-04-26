Топ-5 рецептов лучших пасхальных куличей
- 26.04.2019, 9:16
Такие куличи точно разнообразят пасхальный стол.
Православные традиционно начинают выпекать пасхальные куличи уже в Чистый четверг. И хотя это блюдо на первый взгляд может показаться достаточно консервативным (тесто, изюм, посыпка), на самом деле вариаций его приготовления с каждым годом все больше.
Сайт 112.ua предлагает пятерку самых интересных рецептов. Такие куличи точно разнообразят пасхальный стол и приятно удивят ваших гостей.
Традиционный ("мамин")
Ингредиенты:
1 кг муки
500 мл молока
50 г дрожжей
5 яиц
300 г сливочного масла
200 г очищенного миндаля
1 лимон
1 стакан изюма
200 г сахара
соль - по вкусу
Готовим:
- Ставим на огонь молоко и потихоньку добавляем полтора стакана муки. Тщательное перемешанное заварное тесто ставим остывать.
- Растираем дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Когда они станут жидкими, вливаем их в заварное тесто. Перемешиваем массу и ставим на полтора часа в теплое место.
- Отделяем белки от желтков. К желткам добавляем сахар и взбиваем блендером.
- Добавляем к яйцам мягкое сливочное масло и растираем до однородной массы. Солим и добавляем изюм. Также в сдобу добавляем кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешиваем и вливаем в опару.
- Добавляем к полученному тесту просеянную муку до тех пор, пока тесто не начнет отлипать от рук. Кладем тесто в большую миску и оставляем его подходить (примерно на три часа).
- Когда тесто подойдет, раскладываем его по формам, предварительно смазанным маргарином, и выпекаем в духовке около 40-60 минут при температуре 180 градусов.
- Готовые куличи сначала должны немного остыть. Только после этого их следует вынимать из форм.
- Для приготовления белой глазури взбиваем миксером два белка и стакан сахара. Верхушки куличей смазываем кремом и украшаем кондитерской посыпкой.
"Гламурный"
Ингредиенты:
500 мл молока
11 г сухих дрожжей (или 50-60 г сырых дрожжей)
1,3 кг муки
6 яиц
200 г сливочного масла или маргарина
250-300 г сахара
300 г изюма
1 ч. л. ванильного сахара
Глазурь:
3 белка
200 г сахара
Готовим:
- Молоко немного подогреть (чтобы оно было чуть теплое), растворить в нем дрожжи.
- Добавить 500 г муки, хорошо размешать. Поставить в теплое место. Накрыть полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое (минут 30).
- Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбить со щепоткой соли в пену.
- В подошедшую опару добавить желтки, перемешать. Добавить размягченное масло, перемешать.
- Добавить белки, перемешать. Добавить оставшуюся муку, замесить тесто (оно не должно быть крутым и не должно липнуть к рукам). Вымешивать стоит очень тщательно.
- Снова поставить тесто в теплое место. Дать ему хорошо подняться (50-60 минут).
- Изюм замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем всю воду слить. Изюм обсушить и обвалять в муке, чтобы в тесте он не осел на дно.
- В подошедшее тесто добавить изюм, перемешать и снова поставить тесто в теплое место. Тесто должно хорошо подняться.
- Форму смазать маслом, выложить тесто на 1/3 высоты формы. Накрыть пленкой или полотенцем. Дать тесту еще раз подняться уже в форме.
- Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем температуру прибавить до 180 градусов, выпекать до готовности. Чтобы проверить готовность кулича, проткните его спичкой (или зубочисткой): если она сухая - кулич готов. В кулич помимо изюма можно добавить сухофрукты, орехи, цукаты, резанный на кубики мармелад.
- Горячий кулич покрыть глазурью. Украсить.
Шоколадно-лимонный
Ингредиенты:
2,5 стакан муки
8 яиц
1 стакан сахара
2 пакетика сухих дрожжей
1 стакан измельченного миндаля
1 плитка черного шоколада
100 мл рома или коньяка
100 мл красного сухого вина
2 ст.л. сливочного масла
1 лимон
100 г апельсиновых цукатов
корица, гвоздика
3 ст.л. какао
Глазурь:
3 яичных белка
0,5 ст. сахара
Готовим:
- Растворить дрожжи в стакане теплой воды. Добавить муку, замесить тесто и отставить на пару часов.
- Когда оно поднимется, снова замесить.
- Отделить белки от желтков и взбить, а желтки растереть с сахаром.
- Добавить в тесто желтки с сахаром, миндаль, измельченный шоколад, вино, коньяк, сок лимона, цукаты и пряности. Добавить взбитые сливки.
- Выложить тесто в форму, смазанную сливочным маслом.
- Поставить пасхальный кулич в разогретую до 160 градусов духовку и выпекать около 90 минут.
- Взбить оставшиеся белки до крепкой пены, добавить сахар и какао.
- Смазать кулич глазурью.
"Царская" (творожная) пасха
Ингредиенты:
500 г свежего творога
3 яйца
100 г сливочного масла
200 г сметаны
0,5 стакана сахарного песка
ванилин
по 1/5 стакана изюма, миндаля, кураги, цукатов
Готовим:
- Протереть творог через сито дважды.
- Переложить творог в кастрюлю и добавить масло, яйца и сметану. Перемешать деревянной ложкой или лопаткой.
- Поставить кастрюлю на плиту и нагревать, помешивая ложкой. Как только смесь начнет закипать, снять ее с огня и поставить в холодную воду (например, в миску с холодной водой). Помешивать, пока не остынет.
- В творожную массу положить сахар и ванилин. Перемешать.
- Выстелить форму х/б тканью и выложить в нее творожную массу. Оставить на несколько часов, чтобы стекла сыворотка.
- В загустевшую массу добавить измельченные орехи и сухофрукты. Перемешать.
- Выложить снова в форму, выстеленную тканью. Накрыть краями ткани и поставить сверху гнет.
- Поставить на ночь в холодильник.
- На следующий день перевернуть пасху на блюдо и украсить ее.
Легкий кулич ("для ленивых")
Ингредиенты:
50 г дрожжей
1 стакан подогретого молока
3 яйца
100 г масла
1 стакан сахара
щепотка соли.
Для глазури:
1 стакан сахара
1 белок
3 столовые ложки лимонного сока
Готовим:
- Разводим в теплом молоке дрожжи и вмешиваем туда яйца.
- В массу вливаем растопленное масло, добавляем сахар и соль, вмешиваем 4 стакана муки.
- Раскладываем тесто в смазанные маслом формы и оставляем подходить на 3-4 часа. Выпекаем около 45 минут.
- Готовим глазурь. Белки растираем с сахаром и лимонным соком до тех пор, пока смесь не загустеет.
- Смазываем глазурью кулич и немного подсушиваем его в духовке.
Кулич – это сакральная выпечка, которой отведено центральное место на пасхальном столе. И хотя аппетитные и разукрашенные куличи готовы еще с Чистого четверга, есть их до освящения нельзя. Нужно удержаться от соблазна, потому что до воскресенья длится период самого строгого поста, это напоминание о страданиях Христа. Считается, что это время отведено для духовного преображения, а не чревоугодия.