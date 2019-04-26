закрыть
26 апреля 2019, пятница, 17:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Минский «тунеядец»: Я себя перестану уважать, если понесу какие-то документы на комиссию

1
  • 26.04.2019, 17:05
Фото: bortnikau.livejournal.com

Жители столицы добиваются исключения из списка «тунеядцев»

Минчане Игорь Якшевич и Юрий Гриневич повторно направили обращения в районную администрацию с требованием исключить их из списка «тунеядцев», пишет praca-by.info.

Два жителя Минска Игорь Якшевич и Юрий Гриневич прошли одинаковый путь. В начале года оба включены в списки незанятых в экономике, оба обратились в профсоюз РЭП за юридической помощью. Дальше минчане действовали по одному алгоритму: направили заявления в администрацию Московского района с просьбой исключить из списков незанятых и получили отказ.

Обращения в суд также не дали результатов.

Конституционный суд отказал им в возбуждении производства по устранению пробелов в законодательстве, в том числе – в декрете №1.

– Примечательно, что два ответа подписаны начальником секретариата Конституционного суда В.Селедевским. Игорь Якшевич обращался в КС на русском языке, а Юрий Гриневич – по-белорусски. Ответы получены на языке обращения, чего не сделали ни администрация, ни суд Московского района, - для них языковой вопрос не существует: все делопроизводство ведется на русском языке, - рассказал правовой инспектор профсоюза Юрий Беляков.

По сути дела, Игорь Якшевич и Юрий Гриневич вернулись к началу: срок обжалования судебного решения уже истек, поэтому процедура начинается по новому кругу. Минчане повторно направили заявления в администрацию Московского района об исключении из базы «тунеядцев». В случае отказа они намерены обратиться в суд и пройти все инстанции – вплоть до Верховного суда.

– В апреле я устроился охранником в ДОСААФ, поэтому, возможно, меня уже исключат из списков «тунеядцев». Это, конечно, исключит возможность дальнейшего обжалования, - отмечает Юрий Гриневич.

А вот Игорь Якшевич принципиально хочет довести дело до суда:

– Я хочу добиться одного: чтобы меня исключили из позорных списков тунеядцев. Я планирую пройти все судебные инстанции – от и до. Я работаю, но не хочу, чтобы вторгались в мою частную жизнь. После первого обращения мне звонили из комиссии по содействию занятости: привезите документы, подтверждающие, что вы работаете. Я ответил, что никому ничего не повезу: хотите доказывать – доказывайте. Есть закон, вы вторгаетесь в мою частную жизнь: я не хочу, чтобы кто-то знал, где я работаю. Я себя перестану уважать, если понесу какие-то документы на комиссию. Почему они требуют, чтобы мы соблюдали закон, хотя сами его не соблюдают? Поэтому мы с юристом хотим вытянуть их в суд: мне самому интересно, как государственные органы будут объяснять свои действия, - рассказал Игорь Якшевич

– Я поддерживаю желание членов профсоюза довести начатое до логического финала – либо до исключения из базы «тунеядцев», либо до полного отказа всех инстанций. Есть примечательный факт – после обращений суммы в «жировках» Игоря и Юрия стали вполне адекватными – такими как и у всех, - резюмировал правовой инспектор РЭП Юрий Беляков.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников