Минский «тунеядец»: Я себя перестану уважать, если понесу какие-то документы на комиссию 1 26.04.2019, 17:05

Фото: bortnikau.livejournal.com

Жители столицы добиваются исключения из списка «тунеядцев»

Минчане Игорь Якшевич и Юрий Гриневич повторно направили обращения в районную администрацию с требованием исключить их из списка «тунеядцев», пишет praca-by.info.

Два жителя Минска Игорь Якшевич и Юрий Гриневич прошли одинаковый путь. В начале года оба включены в списки незанятых в экономике, оба обратились в профсоюз РЭП за юридической помощью. Дальше минчане действовали по одному алгоритму: направили заявления в администрацию Московского района с просьбой исключить из списков незанятых и получили отказ.

Обращения в суд также не дали результатов.

Конституционный суд отказал им в возбуждении производства по устранению пробелов в законодательстве, в том числе – в декрете №1.

– Примечательно, что два ответа подписаны начальником секретариата Конституционного суда В.Селедевским. Игорь Якшевич обращался в КС на русском языке, а Юрий Гриневич – по-белорусски. Ответы получены на языке обращения, чего не сделали ни администрация, ни суд Московского района, - для них языковой вопрос не существует: все делопроизводство ведется на русском языке, - рассказал правовой инспектор профсоюза Юрий Беляков.

По сути дела, Игорь Якшевич и Юрий Гриневич вернулись к началу: срок обжалования судебного решения уже истек, поэтому процедура начинается по новому кругу. Минчане повторно направили заявления в администрацию Московского района об исключении из базы «тунеядцев». В случае отказа они намерены обратиться в суд и пройти все инстанции – вплоть до Верховного суда.

– В апреле я устроился охранником в ДОСААФ, поэтому, возможно, меня уже исключат из списков «тунеядцев». Это, конечно, исключит возможность дальнейшего обжалования, - отмечает Юрий Гриневич.

А вот Игорь Якшевич принципиально хочет довести дело до суда:

– Я хочу добиться одного: чтобы меня исключили из позорных списков тунеядцев. Я планирую пройти все судебные инстанции – от и до. Я работаю, но не хочу, чтобы вторгались в мою частную жизнь. После первого обращения мне звонили из комиссии по содействию занятости: привезите документы, подтверждающие, что вы работаете. Я ответил, что никому ничего не повезу: хотите доказывать – доказывайте. Есть закон, вы вторгаетесь в мою частную жизнь: я не хочу, чтобы кто-то знал, где я работаю. Я себя перестану уважать, если понесу какие-то документы на комиссию. Почему они требуют, чтобы мы соблюдали закон, хотя сами его не соблюдают? Поэтому мы с юристом хотим вытянуть их в суд: мне самому интересно, как государственные органы будут объяснять свои действия, - рассказал Игорь Якшевич

– Я поддерживаю желание членов профсоюза довести начатое до логического финала – либо до исключения из базы «тунеядцев», либо до полного отказа всех инстанций. Есть примечательный факт – после обращений суммы в «жировках» Игоря и Юрия стали вполне адекватными – такими как и у всех, - резюмировал правовой инспектор РЭП Юрий Беляков.