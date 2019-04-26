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Лукашенко пообещал «близкой и родной» Сербии военную технику

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  • 26.04.2019, 21:40
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Диктатор заявил, что «экономика начинает подтягиваться к политике».

Лукашенко заявил, что рассчитывает на значительное развитие отношений между Беларусью и Сербией.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии. Запрещенных тем здесь нет», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского диктатора, страны «по всем направлениям нащупывают вопросы, которые придадут дополнительный импульс сотрудничеству». Прежде всего это касается сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса и поставок в Сербию белорусской военной техники.

«Наша экономика начинает подтягиваться поближе к политике. Думаю, что в ближайшие два-три года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам», — считает Лукашенко.

В июне 2018 года Беларусь поставила Азербайджану ракетные системы залпового огня «Полонез». По словам Лукашенко, кроме Азербайджана, вооружение предлагалось Армении, однако Ереван отказался, сославшись на наличие у себя российских комплексов «Искандер».


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