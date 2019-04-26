Лукашенко пообещал «близкой и родной» Сербии военную технику

Лукашенко пообещал «близкой и родной» Сербии военную технику8
- 26.04.2019, 21:40
- 2,115
Диктатор заявил, что «экономика начинает подтягиваться к политике».
Лукашенко заявил, что рассчитывает на значительное развитие отношений между Беларусью и Сербией.
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии. Запрещенных тем здесь нет», — сказал Лукашенко.
По словам белорусского диктатора, страны «по всем направлениям нащупывают вопросы, которые придадут дополнительный импульс сотрудничеству». Прежде всего это касается сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса и поставок в Сербию белорусской военной техники.
«Наша экономика начинает подтягиваться поближе к политике. Думаю, что в ближайшие два-три года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам», — считает Лукашенко.
В июне 2018 года Беларусь поставила Азербайджану ракетные системы залпового огня «Полонез». По словам Лукашенко, кроме Азербайджана, вооружение предлагалось Армении, однако Ереван отказался, сославшись на наличие у себя российских комплексов «Искандер».