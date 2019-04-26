Польские поезда смогут ездить быстрее 26.04.2019, 22:03

В 2023 году максимальная скорость поездов в Польше будет 250 км/ч.

26 апреля министр в местности Идзивковице недалеко от Опочно министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подписал распоряжение об условиях движения на железной дороге и сигнализации, благодаря которому поезда смогут ездить с большей скоростью, передает «Радио Польша».

«Благодаря этому распоряжению поезда будут ездить быстрее, но сначала мы должны подготовить железнодорожные пути для этих скоростей. А нормы уже готовы. Дорога на поезде из Варшавы до Катовице, до Кракова меньше, чем 2 часа, это реальность 2023 года», - сказал глава ведомства.

«Распоряжение вводит нормы для планируемого внедрения в 2023 году максимальной скорости поездов на уровне 250 км/ч», - подчеркнул министр Адамчик.

В первую очередь, с такой скоростью будут ездить поезда по «Центральной железнодорожной магистрали», модернизация которой идет в настоящее время, - сообщил председатель «Польских железнодорожных линий» Иренеуш Мерхель. Скорость выше 220 км/ч будет практически по всей длине – на 86% – магистрали.

Железнодорожная станция Идзиковице, где состоялась торжественная церемония подписания распоряжения, лежит на перестраиваемой «Центральной железнодорожной магистрали».