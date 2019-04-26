закрыть
26 апреля 2019, пятница, 23:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Польские поезда смогут ездить быстрее

  • 26.04.2019, 22:03

В 2023 году максимальная скорость поездов в Польше будет 250 км/ч.

26 апреля министр в местности Идзивковице недалеко от Опочно министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подписал распоряжение об условиях движения на железной дороге и сигнализации, благодаря которому поезда смогут ездить с большей скоростью, передает «Радио Польша».

«Благодаря этому распоряжению поезда будут ездить быстрее, но сначала мы должны подготовить железнодорожные пути для этих скоростей. А нормы уже готовы. Дорога на поезде из Варшавы до Катовице, до Кракова меньше, чем 2 часа, это реальность 2023 года», - сказал глава ведомства.

«Распоряжение вводит нормы для планируемого внедрения в 2023 году максимальной скорости поездов на уровне 250 км/ч», - подчеркнул министр Адамчик.

В первую очередь, с такой скоростью будут ездить поезда по «Центральной железнодорожной магистрали», модернизация которой идет в настоящее время, - сообщил председатель «Польских железнодорожных линий» Иренеуш Мерхель. Скорость выше 220 км/ч будет практически по всей длине – на 86% – магистрали.

Железнодорожная станция Идзиковице, где состоялась торжественная церемония подписания распоряжения, лежит на перестраиваемой «Центральной железнодорожной магистрали».


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников