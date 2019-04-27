Израильский стартап поможет спасти планету 27.04.2019, 11:33

Предлагаемая система может сыграть важную роль в сокращении дефицита воды.

Представьте, как выглядела бы наша жизнь, если бы душ стал роскошью, влажная уборка проводилась втайне, а купание собак — и вовсе запрещено. И это не фантастика – мировое население растет, а запасы воды, необходимой для питья, стирки и, что не менее важно, для орошения полей, сокращаются. Израильский стартап Aqwind нашел недорогой способ частичного решения этой проблемы. Предлагается использовать простейшие организмы – бактерии и водоросли – для того, чтобы очищать сточные воды и делать их экономически выгодным способом, пригодными для ирригации, пишет сайт «Детали».

Нельзя напрямую использовать канализационные стоки для орошения полей. Это приведет к проникновению в овощи и фрукты опасных бактерий, представляющих угрозу для здоровья человека. С другой стороны, очищенные канализационные стоки вполне могут использоваться для поливки всходов. Вопрос заключается в том, как организовать этот процесс, чтобы полностью исключить присутствие вредных и токсичных веществ в прошедшей фильтрацию воде.

Aqwind взялся за решение этой проблемы, использовав естественные процессы. «В природе ни одна система не может справиться с концентрированным канализационным стоком, — говорит Уди Лешем, гендиректор и основатель стартапа. – Мы усиливаем работу природных механизмов».

Как и Aqwind, практически все очистные предприятия используют бактерии для разложения органических соединений в канализационных водах. Проблема заключается в том, что это — энергоемкий процесс, так как в очищаемую воду необходимо подавать большое количество кислорода, чтобы бактерии могли дышать. Aqwind решил использовать водоросли, которые, как и другие растения, поглощают углекислый газ и выделяют кислород. С их помощью затраты на очистку воды сокращаются на 70-90 процентов.

Являются ли энергозатраты на очищение стоков глобальной проблемой?

«Соединенные Штаты тратят на работу очистных систем 4 процента производимой в стране электроэнергии, — говорит Лешем. – На производство кислорода, необходимого для дыхания бактерий, приходится около половины этих затрат». Некоторые страны, которые не могут позволить себе эксплуатацию очистных сооружений, сбрасывают канализационные стоки прямо в море.

Но это еще не все – созданная система может использоваться и как источник энергии. Лешем объясняет, что это возможно благодаря тому, что система производит метан. И ею можно оснащать уже существующие очистные сооружения.

Система Aqwind потребляет вдвое меньше электричества, чем действующие сегодня предприятия для очистки канализационных стоков. В некоторых случаях этот разрыв доходит до 90 процентов. По словам Лешема, относительная дешевизна делает Aqwind доступным и для бедных стран.

Совместима ли эта система с другими новейшими технологическими разработками, например, с солнечными батареями? «Теоретически — безусловно, но пока об этом еще рано говорить», — отвечает Лешем. Он предполагает, что на данном этапе проще использовать создаваемый водорослями метан для производства электроэнергии. Так или иначе, по его словам, систему Aqwind уже сейчас можно использовать для очистки воды как в частных хозяйствах, так и в крупных городах с населением до миллиона человек.

Как происходит этот процесс? Бактерии разлагают органические соединения, при этом происходит выделение метана, который можно собирать в накопители и продавать. В этот момент в дело вступают водоросли. Они выделяют кислород, необходимый для дыхания бактерий. А сами водоросли усваивают углекислый газ, который выделяют бактерии. Получается идеальный цикл. Очищенная таким образом вода прекрасно подходит для орошения полей, хотя и не пригодна для питья.

До сегодняшнего дня компания Aqwind продала уже 25 таких систем – одну в Калифорнии и остальные – в Израиле. Она также участвует в реализации совместного проекта с государственной водной компанией «Мекорот», который связан с очисткой опресненной воды.

Если бы люди не были столь придирчивы, воду, производимую при помощи системы Aqwind, теоретически можно было бы использовать и в качестве питьевой. Но у многих вызывает отвращение сама мысль о питье очищенного канализационного стока. При этом Aqwind подчеркивает: даже вода, прошедшая самые совершенные очистные системы, может содержать ионы тяжелых металлов, патогены и прочие нежелательные компоненты. Поэтому предлагаемая компанией система может сыграть важную роль в сокращении дефицита воды, сохранив как можно больше драгоценной природной влаги для питья.