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Dzieciuki записали клип на песню из нового альбома

  • 27.04.2019, 18:15

Съемки клипа проходили на хуторе у границы Польши, Беларуси и Литвы.

Накануне большого сольного концерта, который состоится в Минске уже в это воскресенье, 28 апрель (билеты здесь), Dzieciuki презентовали клип на песню «Калі над лугам бусел праляцеў» из нового альбома «Радыё «Harodnia», пишет nn.by.

Песня на стихи Алеся Чобота, музыка - Александра Денисова.

Съемки клипа проходили на хуторе Чарна Бухта, у границы Польши, Беларуси и Литвы. Работала над ним команда из Берлина: режиссер Роберт Экштейн и оператор Клеменс Йурк.


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