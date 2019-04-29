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Глен Хэнлон: Уверен, хоккеисты сборной Беларуси настроены вернуться в элиту

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  • 29.04.2019, 19:51
Глен Хэнлон

Экс-наставник сборной Беларуси отметил, что его удивил вылет белорусской национальной команды из элиты мирового хоккея.

Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон, ныне возглавляющий венгерский "Мишкольц", в интервью pressball.by отметил, что его удивил прошлогодний вылет белорусской национальной команды из элиты мирового хоккея.

- Планируете следить за турниром в Нур-Султане?

- По мере возможности буду смотреть все матчи. К баталиям в дивизионе 1А у меня такой же интерес, как и к элите, — ведь там выступают сборные Беларуси и Венгрии. Болею и за тех, и за других — пусть обе команды пробьются в компанию сильнейших.

- Удивил ли вас прошлогодний вылет белорусов?

- Конечно. Но вообще скажу так: в мире есть шесть-семь топ-сборных, а за их спиной может произойти все что угодно. Уверен, хоккеисты вашей сборной настроены вернуться в элиту.

- Когда под вашим руководством команда заняла седьмое место на домашнем чемпионате мира-2014, могли ли представить, что скоро ситуация так ухудшится?

- Пять лет назад все было очень даже хорошо. Единственным плохим знаком было то, что сборные младших возрастов не могли закрепиться в топ-дивизионах — это важный аспект. К 2014-му Беларусь добилась прогресса: увеличилось число качественных тренеров, хоккейных школ, улучшилась работа с молодежью. И сейчас я уверен, что ваша сборная вернется в элиту и будет расти. У нее замечательные болельщики, и буду рад видеть новые победы команды.


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