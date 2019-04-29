Роман Кисляк: Люди хотят выразить свой протест, потому что они не согласны с властями 29.04.2019, 20:38

Брестчане намерены 1 мая выйти на митинг против аккумуляторного завода.

«Брестчане против свинца» - митинг противников аккумуляторного завода под таким названием состоится 1 мая на площадке у сцены в Парке воинов-интернационалистов. Такая информация содержится на официальной Facebook-странице противников завода «АйПауэр».

Правозащитник Роман Кисляк дал по этому поводу комментарий «Радыё Рацыя»:

- Год проходит под знаком конфликта общественности с аккумуляторным заводом, конфликта с властями. В рамках этого конфликта происходят и задержания, и преследования, и штрафы. Есть много нарушений. Люди хотят выразить свое мнение, свой протест, потому что они не согласны. Но власти всячески загоняют в рамки, которые не позволяют распространять информацию, привлекать сторонников. И когда была разрешена акция на эту тему, пришло около 2 тысяч человек.