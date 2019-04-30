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Число автошкол в Беларуси уменьшается, но на учебу приходит все больше будущих водителей

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  • 30.04.2019, 19:18

На негосударственные организации приходится 31,6% автошкол от общего числа.

В текущем году подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей в Беларуси осуществляет 443 организации, сообщили interfax.by в РУП "Белтехосмотр".

Это на 12 автошкол меньше, чем было на начало прошлого года, отметили представители предприятия. "В целом учебные организации равномерно распределены по территории республики и полностью удовлетворяют потребности населения по оказанию услуг по подготовке водителей МТС (в 2006 г. учебные организации по подготовке водителей отсутствовали в 14 районах республики)", - добавили в "Белтехосмотре".

На негосударственные организации приходится 31,6% от общего числа.

Больше всего автошкол работает в Минске и Минской области - 76 и 81 соответственно.

С начала года по состоянию на конец марта в Беларуси было подготовлено 28 838 водителей различных категорий, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Самый большой рост показала Брестская область (+26,2%), самый скромный - столица и столичный регион (+9,2% и +6,3%).

Из числа выпускников курсов 17 971 человек (62,3%) составили водители категории "В".


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