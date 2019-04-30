Унижение 1 Лилия Шевцова

30.04.2019, 20:39

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Лилия Шевцова

Кремль оказался сырьевым придатком Китая.

Речь идет о поведении России на мировой сцене и к чему это поведение ведет.

Россия, пытаясь сохранить иллюзию державности и влияния на окружающий мир, делает это, облаивая Запад и обвиняя Америку в покушении на свой суверенитет. Жалкое нытье "Почему не уважаете!" и требования "равноправия" стали привычным рефреном кремлевской внешней политики. Хотя Запад до недавнего времени бегал вокруг России на цыпочках, страшась вызвать раздражение кремлевских хозяев. Даже сейчас, когда отношения России с Западом перешли в состояние конфронтационности, западные лидеры пытаются не злить российского лидера, зная о его обидчивости.

Но решая свои комплексы за счет ядерного шантажа мягкотелых демократий, Кремль оказался сырьевым придатком Китая, который диктует Москве правила их энергетического сотрудничества. Более того, Россия все больше оказывается в ситуации, когда ей грозит роль младшего партнёра Китая.

Насколько эта ситуация соответствует национальным интересам России? Кто в российской элите ответственен за превращение России в сырьевой ресурс мирового гиганта, который вряд ли будет столь же, как западные демократии, чувствителен к российским комплексам?

Вот какие вопросы возникают при чтении статьи бывшего зам. министра иностранных дел РФ и блестящего аналитика Георгия Кунадзе. Россия – Китай: горизонты сотрудничества

Вот цитата из статьи Георгия Кунадзе:

"Привыкнет ли Россия с ее чудовищным самомнением к роли младшего партнера Китая, сказать трудно. Зато ответ на вопрос о том, почему ей светит такая роль – очевиден. Заблудившаяся в трех соснах своих архаичных геополитических фантазий и поведенческих стереотипов Россия утратила релевантность цивилизованному миру и перестала восприниматься им как ответственный игрок международной политики. Теперь удел России – переговоры по тем проблемам, которые она создала миру сама. И на этих переговорах России уготована роль не столько арбитра, сколько ответчика".

Что уж тут добавлять… Почитайте сами.

Лилия Шевцова, Facebook