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«И здесь обманули»: белорусы начали проходить техосмотр «по-старому»

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  • 4.04.2019, 9:30
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Почему Лукашенко затягивает подписание нового указа?

Наступил апрель, а в части уплаты госпошлины за допуск транспортных средств к участию в дорожном движении все осталось по-прежнему. Проект указа об изменении этого платежа находится на стадии подписания у Лукашенко, но когда он будет утвержден (и будет ли), неизвестно, пишет журналист abw.by Иван Кришкевич:

- Собственно говоря, это главная причина, почему, не дождавшись 1 апреля изменений в этой части, не увидев их 2-го и 3-го числа, я все-таки решил пройти ТО "по-старому", то есть с оплатой госпошлины. Хоть один автомобиль в семье должен быть в порядке в плане документов. Потому что и ночью приходится ездить, и в Боровляны, и в Острошицкий городок - а в этих случаях вероятность повстречаться с экипажем ГАИ на дежурстве очень велика. И, насколько я знаю, похожей практики придерживаются многие знакомые: "основная" машина все-таки имеет действующий техосмотр.

На самом деле чего ждать-то? То, что сделают скидку 20%? Возможность помесячной оплаты в данном случае неактуальна: машина ездит круглый год. Но, елки-палки, платить 306 рублей за раз - это больно! Особенно когда не уверен, что машина еще точно пробудет в семье два года. И когда есть вероятность, что не сегодня-завтра условия оплаты госпошлины изменятся.

Но ничего не попишешь. Иду в банк и получаю заветную бумажку.

Наравне с аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки квитанция об оплате госпошлины по-прежнему обязательный элемент, без которого линию техосмотра пройдешь, но допуск к участию в дорожном движении не получишь. Итак, весь набор собран, можно и на линию диагностики!

Приезжаю на свою любимую станцию диагностики, где работу свою знают, по мелочам не придираются и в целом адекватно подходят к процессу, - и понимаю, что изменений в законодательстве устал ждать не только я. Очередь из шести машин - такого я давно здесь не видел!

- Что-то многовато у вас людей сегодня, - общаюсь с женщиной, принимающей плату за ТО.

- Да, что-то вдруг поехали. С утра никого не было, а тут вдруг один за другим…

В очереди на линию диагностики - обсуждение на тему "не дождались".

- Ну а что, ездить-то надо! Ждал до конца марта, потом до апреля…

- Ну да, и здесь обманули!

- Ждал до последнего, но завтра в командировку, лучше чтобы документы в порядке были. Но за два года платить - много! Я эти деньги, считай, уже на другое почти потратил…

На самой линии все буднично. Мастер методично проверил СО, работу световых приборов, тормоза и подвеску: "Оставляйте машину под навесом и подходите сюда с талоном техосмотра".

А под навесом все занято! Действительно очень много машин. Кто-то даже на Bentley приехал!

И вот последний пункт - оформление бумаг, точнее, разрешений на допуск ТС к участию в дорожном движении. Пройдя сверку номера и собрав все документы в пачку, снова жду в очереди.

- Так госпошлина все-таки нужна? - спрашивает у оформляющего документы инженера кто-то из водителей.

- Да, нужна.

- Выходит, новости про закон - первоапрельская шутка?

- Если бы это было 1 апреля, можно было бы так воспринять. "Шутить" же начали года полтора назад! - резонно замечает кто-то из очереди.

Что и говорить, "шутить" у нас государство любит. Правда, "шутки" все как-то не сильно веселые и приятные для автовладельцев. Ну а лично мне остается радоваться лишь тому, что в ближайшие два года с документами по машине все в порядке. Если, конечно, власть имущие еще чего не придумают…


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