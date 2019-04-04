Лукашенко никогда не приходил в Куропаты 9 Роман Бессмертный

4.04.2019, 21:41

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Роман Безсмертный

Фото: newsonline24.com.ua

Власть Лукашенко продолжает надругательство над памятью жертв НКВД.

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный прокомментировал на своей странице в Facebook снос белорусскими властями крестов в Куропатах.

- События в Минске подтолкнули пересмотреть наш фотоархив. Когда я был послом Украины в РБ меня шокировало то, что на этом месте нет мемориала и музея. Здесь стояло множество огромных деревянных крестов, под которыми всегда свежие цветы. Их приносят белорусские патриоты, представители дипмиссий, родственники погибших. Однако, сюда никогда не приходит с цветами Лукашенко. У меня было такое ощущение, что это место пренебрежения власти РБ к жертвам белорусского народа.

Урочище Куропаты на окраине Минска - место массовых захоронений жертв сталинских репрессий 1930-1940 гг. В «расстрельном лесу» по разным исследованиям нашли вечный покой от 7 до 250 000 человек. Это граждане разных стран: Украины, Польши, Беларуси, России, Литвы и других.

У урочища в 2018 году открыли ресторан «Поедем поедим». На днях Лукашенко на пресс-конференции заверил, что в урочище будет наведен порядок и ресторан никто закрывать не будет.

Часть крестов на обочине урочища снесли экскаваторами без всяких объяснений. Активисты, которые пытались остановить разрушение, были арестованы.

Власть Лукашенко продолжает надругательство над памятью жертв НКВД. И это при том, что в 1993 году Куропаты были внесены в Государственный список историко-культурных ценностей РБ, как место захоронений жертв политических репрессий 1930-1940-х годов. Подобное отношение к памяти является откровенным доказательством бесчеловечного отношения. До сих пор не открыты архивы КГБ. А это значит, что засекреченной остается количество жертв и фамилии, - написал Бессмертный.