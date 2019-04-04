Власти начали сносить кресты в Куропатах 32 4.04.2019, 9:48

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Фото: «Наша Ніва»

(обновляется) Общественные активисты призывают ехать в урочище.

В Куропатах сносят кресты, сообщил «Нашей Ниве» очевидец.

«Нагнали техники, сносят кресты», - сказал он.

Корреспондент «Нашей Нивы», сообщает, что ГАИ заблокировала подъезды к Куропатам, не позволяет останавливаться возле ресторана «Поедем поедим». Издалека видно техника и рабочие.

«У властей весеннее обострение: в Куропатах прямо сейчас техника под охраной неизвестных людей в штатском сносит кресты. Общественные активисты призывают ехать в урочище», - добавляет телеграм-канал «Баста».

В Куропатах задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца.

Политик приехал в урочище, чтобы помешать сносу крестов. На видео, которое Павел Северинец опубликовал в «Фейсбуке», видно, как к политику подошли сотрудники ОМОНа и со словами «в машину – быстро!» задержали его.

Фото: «Наша Ніва»