Власти начали сносить кресты в Куропатах

Власти начали сносить кресты в Куропатах32
- 4.04.2019, 9:48
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(обновляется) Общественные активисты призывают ехать в урочище.
В Куропатах сносят кресты, сообщил «Нашей Ниве» очевидец.
«Нагнали техники, сносят кресты», - сказал он.
Корреспондент «Нашей Нивы», сообщает, что ГАИ заблокировала подъезды к Куропатам, не позволяет останавливаться возле ресторана «Поедем поедим». Издалека видно техника и рабочие.
«У властей весеннее обострение: в Куропатах прямо сейчас техника под охраной неизвестных людей в штатском сносит кресты. Общественные активисты призывают ехать в урочище», - добавляет телеграм-канал «Баста».
В Куропатах задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца.
Политик приехал в урочище, чтобы помешать сносу крестов. На видео, которое Павел Северинец опубликовал в «Фейсбуке», видно, как к политику подошли сотрудники ОМОНа и со словами «в машину – быстро!» задержали его.