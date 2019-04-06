закрыть
6 апреля 2019, суббота, 16:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Определены привычки, делающие человека счастливым

1
  • 6.04.2019, 14:24
  • 1,448

Достаточно изменить рацион питания, заниматься спортом и обниматься.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун развенчала еще один миф, который касается гормона дофамина – его называют также гормоном счастья, гормоном любви и мотивации. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает hronika.info.

Супрун отметила, что упоминания в СМИ о гормонах счастья, любви и мотивации – с точки зрения науки – неверны, так как речь идет о нейромедиаторах, которые действуют на нейроны в головном мозге и дают человеку ощущения радости, тревожности, счастья.

Она отмечает, что при нарушении работы нейромедиаторов, у человека может возникнуть шизофрения, аутичные нарушения, болезни Альцгеймера, Паркинсона, а также тревожность, депрессия, выгорание, сонливость и рассеянность. Супрун объясняет, что не обязательно все эти нарушения нужно лечить медикаментозно, иногда достаточно изменить рацион питания, достаточно спать, заниматься спортом и обниматься.

По ее словам, дофамин – это молекула, которая действует только на некоторые участки мозга. К примеру, дофамин отвечает за удовольствие, самопоощрение к какому-либо виду деятельности (спорту, курению, кофе), ожидание чего-то приятного, стремление к новизне, движение, принятие решений, адекватное восприятие действительности, пищевое и сексуальное поведение. И высокий уровень дофамина – не всегда хорошо, так как нарушение работы «дофаминовых прошивок» может указывать на болезнь Паркинсона, синдром дефицита внимания, вызывать игрозависимость и шизофрению.

Ульяна Супрун дала несколько советов о том, как заботиться о своих нейромедиаторах и поддерживать нормальный баланс жизни. Она порекомендовала не заниматься самолечением и не принимать систематически транквилизаторы или ноотропические препараты. Также она советует сбалансировано питаться и насытить рацион витаминами С, В1, В6, В12 и Е, так как они необходимы для образования нейромедиаторов и защищают нейроны от повреждения. Если в организме нехватка этих витаминов, то нарушается образование серотонина, ацетилхолина и норадреналина.

Для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно есть хумус, фалафель, мясо птицы, смородину, чернику, зеленый горошек, стручковую фасоль, все виды капусты, сладкий красный перец, овсянку, зеленый и белый чай, воду и не употреблять алкоголь.

Для тех, кто не может отказаться совсем от алкогольных напитков, Уляна Супрун порекомендовала выбирать маленький бокал темного пива, так как в нем есть экстракт хмеля и витамины группы В. Также она советует регулярно заниматься спортом, так как физическая нагрузка не дает нейронам умирать и помогает им взаимодействовать, вызывает выделение дофамина, серотонина, эндорфина.

«Во время объятий, секса, созерцания любимых и детей и времяпрепровождения с единомышленниками выделяется окситоцин - важный гормон и нейромедиатор, обезболивающее, который успокаивает, и к тому же увеличивает количество рецепторов ГАМК - гамма-аминомасляной кислоты главного тормозного нейромедиатора мозга. У людей с расстройствами тревожности и посттравматическим синдромом меньший уровень ГАМК или рецепторов этого нейромедиатора. А окситоцин восстанавливает чувствительность мозга к ГАМК и вообще дарит массу положительных эмоций», - объяснила Супрун.

Кроме того, она посоветовала не игнорировать тревожные сигналы, такие как симптомы депрессии, недостатка внимания, ПМС, зависимости, посттравматического нарушения или тревожного расстройства. В таких случаях Супрун рекомендует поговорить с близкими и обратиться за профессиональной помощью.


популярное за неделю

Мнение

Узлёт Генадзя Карпенкі
Узлёт Генадзя Карпенкі Аляксандр Кур’яновіч
Защитим веру наших предков
Защитим веру наших предков БНК
Бесы очень боятся знамения Креста Господня
Бесы очень боятся знамения Креста Господня Сергей Лепин
Скотный двор
Скотный двор Ирина Халип