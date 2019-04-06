Определены привычки, делающие человека счастливым 1 6.04.2019, 14:24

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Достаточно изменить рацион питания, заниматься спортом и обниматься.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун развенчала еще один миф, который касается гормона дофамина – его называют также гормоном счастья, гормоном любви и мотивации. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает hronika.info.

Супрун отметила, что упоминания в СМИ о гормонах счастья, любви и мотивации – с точки зрения науки – неверны, так как речь идет о нейромедиаторах, которые действуют на нейроны в головном мозге и дают человеку ощущения радости, тревожности, счастья.

Она отмечает, что при нарушении работы нейромедиаторов, у человека может возникнуть шизофрения, аутичные нарушения, болезни Альцгеймера, Паркинсона, а также тревожность, депрессия, выгорание, сонливость и рассеянность. Супрун объясняет, что не обязательно все эти нарушения нужно лечить медикаментозно, иногда достаточно изменить рацион питания, достаточно спать, заниматься спортом и обниматься.

По ее словам, дофамин – это молекула, которая действует только на некоторые участки мозга. К примеру, дофамин отвечает за удовольствие, самопоощрение к какому-либо виду деятельности (спорту, курению, кофе), ожидание чего-то приятного, стремление к новизне, движение, принятие решений, адекватное восприятие действительности, пищевое и сексуальное поведение. И высокий уровень дофамина – не всегда хорошо, так как нарушение работы «дофаминовых прошивок» может указывать на болезнь Паркинсона, синдром дефицита внимания, вызывать игрозависимость и шизофрению.

Ульяна Супрун дала несколько советов о том, как заботиться о своих нейромедиаторах и поддерживать нормальный баланс жизни. Она порекомендовала не заниматься самолечением и не принимать систематически транквилизаторы или ноотропические препараты. Также она советует сбалансировано питаться и насытить рацион витаминами С, В1, В6, В12 и Е, так как они необходимы для образования нейромедиаторов и защищают нейроны от повреждения. Если в организме нехватка этих витаминов, то нарушается образование серотонина, ацетилхолина и норадреналина.

Для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно есть хумус, фалафель, мясо птицы, смородину, чернику, зеленый горошек, стручковую фасоль, все виды капусты, сладкий красный перец, овсянку, зеленый и белый чай, воду и не употреблять алкоголь.

Для тех, кто не может отказаться совсем от алкогольных напитков, Уляна Супрун порекомендовала выбирать маленький бокал темного пива, так как в нем есть экстракт хмеля и витамины группы В. Также она советует регулярно заниматься спортом, так как физическая нагрузка не дает нейронам умирать и помогает им взаимодействовать, вызывает выделение дофамина, серотонина, эндорфина.

«Во время объятий, секса, созерцания любимых и детей и времяпрепровождения с единомышленниками выделяется окситоцин - важный гормон и нейромедиатор, обезболивающее, который успокаивает, и к тому же увеличивает количество рецепторов ГАМК - гамма-аминомасляной кислоты главного тормозного нейромедиатора мозга. У людей с расстройствами тревожности и посттравматическим синдромом меньший уровень ГАМК или рецепторов этого нейромедиатора. А окситоцин восстанавливает чувствительность мозга к ГАМК и вообще дарит массу положительных эмоций», - объяснила Супрун.

Кроме того, она посоветовала не игнорировать тревожные сигналы, такие как симптомы депрессии, недостатка внимания, ПМС, зависимости, посттравматического нарушения или тревожного расстройства. В таких случаях Супрун рекомендует поговорить с близкими и обратиться за профессиональной помощью.