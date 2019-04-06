Звезда, которая не должна существовать: интересное открытие астрономов 1 6.04.2019, 20:01

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Астрономы обнаружили невероятно древнюю звезду, которая родилась еще на заре формирования Вселенной.

В ореоле Млечного Пути кружит крошечная древняя звезда под названием J0023 + 0307. С одной стороны — это вполне заурядное небесное тело, но если изучить его более пристально — внезапно выяснится, что у нее нет углеродного следа, который могли бы отследить астрономы. Это настолько странно, что команда исследователей, которая обнаружила светило, даже заявила, что эта звезда «попросту не должна существовать», пишет «Популярная механика».

Теперь же они открыли еще одно удивительное обстоятельство. По всей видимости, звезда полна лития. Само по себе это обстоятельство у старых звезд встречается довольно часто, однако J0023 + 0307 сформировалась в первые 300 миллионов лет после Большого взрыва, сразу после того, как начало умирать самое первое поколение звезд. И вот тут начинаются странности.

Когда Вселенная только сформировалась (ученые придерживаются теории о том, что это произошло примерно 13,8 миллиардов лет назад), естественным путем образовались только самые легкие элементы. Среди них водород и гелий, а также очень небольшое количество лития и, возможно, бериллия. Процесс, в результате которого эти элементы образовались из первичного моря нейтронов, протонов, электронов, позитронов, фотонов и нейтрино, называется нуклеосинтезом Большого взрыва.

В свою очередь, тяжелые элементы появились позже. Они сформировались внутри первых звезд под воздействием колоссального давления и температуры. Позже, когда первое поколение звезд отжило свое, эти элементы были высвобождены во внешний космос и захвачены новорожденными звездами. Именно благодаря этому обстоятельству астрономы и могут довольно точно установить возраст той или иной звезды. Если в звезде нет большого количества тяжелых элементов (такие светила носят аббревиатуру EMP, или звезд с низким содержанием металлов) — то это яркий признак того, что звезда сформировалась еще в те времена, когда во Вселенной попросту не было этих веществ.

Содержание железа в J0023 + 0307 в 1000 раз меньше, чем у Солнца, что делает ее звездой с одним из самым низким содержанием железа среди известных светил. При этом содержание лития в ней примерно такое же, как у прочих родственных звезд. Это очень странно: обычно при колоссальных температурах, необходимых для синтеза водорода внутри звезды, литий попросту разрушается. Науке известны более крупные звезды, литий внутри которых худо-бедно удерживается в более холодных, внешних слоях газа. Но вот в мелких, горячих звездах, литий обычно отсутствует полностью.

У ученых существует предположение, что температура древних звезд с низким содержанием металлов ниже, чем у более молодых. Вероятно, J0023 + 0307 содержит атомы лития, которые образовались еще в процессе нуклеосинтеза Большого взрыва. Если эта теория верна, то в будущем они могут помочь нам пролить немного света на самую главную тайну Вселенной — тайну ее рождения.