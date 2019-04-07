В Беларуси снова подорожал бензин 11 7.04.2019, 8:05

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Цены на автомобильное топливо выросли с 7 апреля.

С 7 апреля в Беларуси снова изменились розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. С 7 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 50 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 61 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 82 копейки, ДТ — 1 рубль 61 копейку.

— С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 17,9%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 3,9%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 31 марта: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».